La cameretta di un neonato, per un fan di Skyrim, è davvero bellissima

Skyrim è sicuramente uno dei giochi di ruolo più importanti di sempre, visto che il capolavoro targato Bethesda continua a dare adito a creazioni niente male.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (che trovate anche su Amazon) è infatti una fucina di idee, dimostrando tutta la passione dei giocatori verso un prodotto senza tempo.

Considerando che il gioco è stato effettivamente adattato per un funzionamento ottimale sulle console di ultima generazione, la cosa sorprende solo relativamente.

Ora, come riportato da Game Rant, un fan ha dimostrato come l’amore verso Skyrim può invadere anche le mura di casa, letteralmente.

Su Reddit, un utente di nome Far-Statistician-545 ha condiviso una foto di un murale a tema Skyrim che ha dipinto per la cameretta del suo primogenito.

Sebbene si tratti per lo più di un dipinto di paesaggio, c’è un dettaglio particolare che i fan sfegatati del gioco noteranno sicuramente.

L’immagine usata per il murales altri non è che la veduta delle montagne che si nota a inizio gioco, con il Tumulo delle Cascate Tristi divenuta col tempo una delle location simbolo di Skyrim. Poco più in basso, trovare il sorprendente risultato finale.

Si tratta di fatto di un’impressionante rappresentazione artistica, che dimostra ancora una volta quanto possa essere bello il mondo di Skyrim attraverso gli occhi dei giocatori (sperando anche che il primogenito apprezzi, una volta cresciuto abbastanza).

Parlando ancora di creazioni di un certo livello, un altro giocatore ha infatti ben pensato di mixare l’ultimo capitolo del franchise di The Elder Scrolls con il secondo episodio della saga western di Rockstar, Red Dead Redemption 2.

Inoltre, c’è chi ha deciso di trasformare le case di Skyrim in una maniera mai vista prima, una mod tanto strana quanto sorprendente.

Infine, qualcun altro si è diverto ad aggiungere a Skyrim il sistema dei messaggi di Elden Ring, aggiungendo al tutto un tocco di sano soulslike.