Alcune case di Skyrim possono essere davvero… strane

Sebbene The Elder Scrolls V Skyrim sia un gioco con diversi anni sul groppone, i fan continuano a omaggiarlo nei modi più impensabili.

Il gioco è ormai un classico intramontabile, ed è più che normale che i giocatori continuino a tributarlo nei modi più disparati.

Se da un lato c’è chi si è diverto ad aggiungere a Skyrim il sistema dei messaggi di Elden Ring, i modder si sbizzarriscono anche con trovate ben più strane.

Quindi, dopo quella in grado di rendere davvero soffici e affettuosi i lupi presenti nel gioco, ora è il turno di una novità che riguarda un’abitazione decisamente unica nel suo genere.

Come riportato anche da The Gamer, un giocatore ha deciso di costruire una pittoresca casetta con il formaggio (sì, avete capito bene).

Su Reddit, il fan se n’è uscito con la didascalia «qualcuno ha chiesto del formaggio?», con un’immagine che mostra una vera e propria casa con finestre di formaggio, una porta di formaggio, un gradino d’ingresso di formaggio, pilastri di formaggio e piante con vasi pieni di – ovviamente – formaggio.

Poco sotto, trovate l’immagine che mostra il ‘formaggioso’ risultato finale, davvero fuori di testa.

Anche se la casa del formaggio è stata probabilmente creata utilizzando varie mod e non i normali oggetti del gioco, rimane comunque una creazione decisamente gustosa.

