Kratos contro Master Chief è lo scontro più epico (e strano) che vedrete oggi

God of War è uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, sebbene i fan hanno ora deciso di dare vita a un crossover tanto improbabile quanto epico.

L’acclamata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) vede infatti Kratos e Atreus in azione, due personaggi entrati ormai nel mito.

In attesa di scoprire la data di uscita del sequel, i fan hanno deciso di ingannare l’attesa nei modi più disparati, spesso con mod davvero atipiche.

Così, mentre qualcuno ha deciso di fondere il gioco dello studio di Sony Santa Monica con I Simpson, è ora il turno di uno scontro che ha dell’incredibile.

Come riportato anche da Game Rant, la comunità di modder ha rilasciato una nuova mod che vede Kratos combattere Master Chief in un epico scontro tra le due icone del mondo dei videogiochi.

La mod sostituisce il modello di Baldur con quello di Chief nella prima grande boss fight di God of War. Il video mostra una buona parte dello scontro, ma omette le scene iniziali e finali.

È sicuramente divertente (e strano) vedere Master Chief comportarsi e parlare come Baldur durante il video, oltre a utilizzare le sue mosse del gioco. Poco sotto, trovate la clip che mostra il duello tra i due giganti.

We finally have a Master Chief vs Kratos battle. This is such damn cool mod. #Halo #HaloInfinite #GodofWarPC pic.twitter.com/vSSyd6nhAA

— Kidskull (@Kidskull51) May 29, 2022