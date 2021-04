Konami rinnova marchi di due saghe importanti: stanno per tornare?

Per i fan di saghe storiche di Konami gli ultimi sono stati sicuramente anni molto duri, data la scarsa voglia dello studio di continuare a sfruttare nel modo che vorrebbero i giocatori le proprie IP importanti, preferendo concentrarsi su altro.

Di recente hanno però avuto modo di annunciare un action game prodotto da loro, ma sviluppato da un piccolo team: l’interessante Getsufumaden: Undying Moon sarà disponibile sia su Switch che su PC nel 2022.

Allo stesso tempo, un altro reveal recente di sicuro non era quello che aspettavano i fan, dato che si tratta di un titolo mobile a tema calcistico.

Adesso si aggiunge però una flebile speranza per quanto riguarda le saghe di Castlevania e Metal Gear Rising, i cui marchi, a sorpresa, sono stati da poco rinnovati dalla nota software house giapponese.

I marchi di Metal Gear Rising e Castlevania sono stati rinnovati da Konami.

A dare la notizia sono stati i colleghi di Gematsu, sottolineando che il rinnovo dei marchi è avvenuto il 6 aprile ma è stato reso pubblico solamente oggi.

Al momento non ci sono stati ulteriori annunci relativi a queste due serie, dunque non è ancora chiaro se effettivamente Konami abbia in mente un ritorno in grande stile o se sia solo un modo di tutelare le sue proprietà intellettuali.

Se quello di Castlevania — avvenuto con il nome di Akumajou Dracula, il nome giapponese della serie — poteva essere prevedibile dato che continua ad essere di attualità grazie alla serie animata prodotta da Netflix, è sicuramente più sorprendente quello relativo a Metal Gear Rising.

Lo spin-off realizzato da Platinum Games che vede protagonista Raiden venne rilasciato infatti nel 2013 originariamente su PS3, Xbox 360 e PC, ma da allora la sua esistenza venne quasi totalmente dimenticata.

Chissà se questo marchio rinnovato possa voler dire un possibile ritorno in grande stile del ninja cyborg anche sulle console dell’attuale generazione.

Restiamo dunque in attesa di novità ufficiali da parte di Konami, sperando in possibili annunci riguardanti sia Castlevania che Metal Gear Rising: naturalmente vi terremo aggiornati non appena avremo notizie in merito.

Di recente Konami ha ricevuto un investimento molto importante, dunque non è da escludere che possa scegliere presto di tornare a ricoprire un ruolo di spessore nell’industria videoludica.

A proposito di Metal Gear, l’ultimo capitolo della saga Solid è ancora particolarmente apprezzato dai giocatori grazie alla libertà concessa per il completamento dei missioni: un utente è riuscito addirittura ad usare il cavallo come una vera e propria «esca».