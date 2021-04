Konami annuncia un nuovo gioco, ma non è quello che aspettano i fan

Konami ha appena annunciato tramite un comunicato stampa l’arrivo di un nuovo videogioco disponibile già da oggi in anteprima e fino al 20 aprile per i dispositivi Android.

Si tratta di un titolo calcistico che, salvo sorprese, dovrebbe essere slegato dal loro franchise più iconico, PES, e rappresentare un nuovo brand.

Negli ultimi giorni l’annuncio di un importante investimento nella compagnia avevano fatto intuire un possibile ritorno in grande stile nel campo videoludico, ma probabilmente non era questo l’aggiornamento che alcuni fan si aspettavano nel breve periodo.

Il nuovo titolo si chiama Pitch Clash ed è caratterizzato da un gameplay strategico ma accessibile, in grado di garantire partite veloci e meccaniche facili da imparare.

Pitch Clash è il nuovo titolo calcistico di Konami, disponibile in open beta.

In questo gioco i giocatori dovranno scegliere carte appartenenti a giocatori reali provenienti dai migliori club del mondo per poi sfidare i propri amici ed altri utenti sparsi per il globo.

Sono inoltre inclusi nel titolo più di 10.000 giocatori con licenza, provenienti da squadre come Juventus, Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco.

Gli utenti dovranno pensare a delle strategie in tempo reale per poi osservarne i risultati sullo schermo, come se stessero guardando a tutti gli effetti una partita di calcio in televisione.

Uno dei punti di forza del gioco è la semplicità dei match e la rapidità nel trovare nuovi match, aspetti che combacerebbero perfettamente con la natura mobile ed accessibile del titolo.

Pitch Clash è attualmente disponibile in versione Open Beta ed è attualmente scaricabile su dispositivi Android seguendo questo indirizzo.

Non si tratta del primo gioco «insolito» rivelato da Konami, dato che un annuncio simile era già accaduto lo scorso mese.

Più recentemente è stato invece annunciato un anime tratto da una famosa serie Konami, ma anche in questo caso probabilmente non si tratta di quella che state immaginando.