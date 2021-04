Konami è tornata con un action game per PC e Switch previsto nel 2022

Poco fa vi abbiamo segnalato in tempo reale tutte le novità dal Nintendo Indie World, il piccolo evento dedicato al panorama dei giochi indipendenti in uscita prossimamente su Switch.

Nell’elenco completo dei giochi mostrati, davvero discreto, risalta all’occhio un nuovo gioco prodotto da Konami e sviluppato dal piccolo team GuruGuru: stiamo parlando di Getsufumaden: Undying Moon.

Il titolo è basato sull’arte tradizionale giapponese, coi giocatori chiamati a farsi strada attraverso i livelli in stile Ukiyo padroneggiando armi e strumenti che possono essere fusi per dare vita a vari stili di gioco. Poco sotto, trovate il primo trailer ufficiale:

Respingere gli spiriti maligni e affrontare enormi boss sembra sembra essere il leitmotiv del titolo. I più vecchietti ricorderanno che non si tratta di una nuova IP, visto che l’originale GetsuFumaDen è uscito esclusivamente in Giappone per Famicom nel 1987.

Nota: chiunque deciderà di avvicinarsi a GetsuFumaDen: Undying Moon in Accesso Anticipato dal 13 maggio avrà modo di provare con mano anche il capitolo originale anni ’80.

«Avere un Accesso Anticipato ci offre una grande opportunità per creare una community per GetsuFumaDen e garantire che il gioco sia il più divertente possibile. Durante questo periodo, vogliamo utilizzare il feedback degli utenti e promuovere una discussione attiva per aumentare la qualità del gioco», ha affermato il produttore Shin Murato.

E ancora: «Lavoreremo a stretto contatto con la nostra community per contribuire a dare vita a questo gioco attraverso la revisione dei contenuti, la correzione dei bug e il bilanciamento. Al momento il nostro focus è sull’Accesso Anticipato; condivideremo maggiori dettagli sulla versione Nintendo Switch in futuro.»

Insomma, si tratta di un “timido” ritorno di Konami sulle scene, specie dopo che a gennaio la compagnia ha annunciato una ristrutturazione interna con la chiusura di tre delle sue divisioni produttive, mentre per Metal Gear Solid pare proprio che la IP verrà data a terzi.