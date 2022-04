Konami guarda al futuro e potrebbe presto cambiare nome

La celebre compagnia giapponese Konami potrebbe cambiare presto il suo nome in Konami Group Corporation, a partire dal 1° luglio di quest’anno.

Il publisher nipponico di giochi immortali come la saga di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) ha deciso quindi di ‘rifarsi il trucco’, se così possiamo dire.

Nonostante non sia mai uscita dal mercato dei videogiochi, visto anche il recente rilancio di eFootball, è anche vero che negli ultimi anni la stella della compagnia si sia inesorabilmente spenta.

Come riportato anche da Siliconera, il cambio di nome sarà deciso durante un incontro con gli azionisti: se il gruppo approverà, Konami cambierà ufficialmente il suo marchio (e forse anche il logo ufficiale).

La notizia arriva in concomitanza con il 50° anniversario della fondazione di Konami: la società punta a un’ulteriore crescita, e afferma che vorrebbe ‘affrontare nuove sfide’.

Konami, oltre ad aver sviluppato e pubblicato giochi, è nota anche per le sue partecipazioni in affari legati allo ‘sport’, inclusa la proprietà di centri sportivi e di fitness.

Inoltre, la compagnia giapponese è stata anche coinvolta nel business dei ‘divertimenti’, con lo sviluppo e la creazione di diverse macchine pachislot (molto derise dai fan per via dell’utilizzo di marchi davvero molto celebri ma abbandonati a loro stessi, come quello di Silent Hill).

Non è chiaro in quale direzione Konami andrà nei prossimi mesi, tentando magari di espandersi in ulteriori settori. A gennaio 2022, Konami ha rilasciato una serie di NFT legati al marchio di Castlevania.

In occasione del lancio di Getsu Fuma Den, avemmo la possibilità di interagire direttamente con il publisher, notando le idee e le fonti di ispirazione illustri dietro i suoi progetti per il futuro.

Rumor insistenti vorrebbero comunque Konami essere intenzionata a rispolverare Metal Gear, con lavori in corso affidati pare a terze parti per un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater.