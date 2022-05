eFootball 2022 svela nuove feature in arrivo, in attesa della versione 1.1.0

L’attuale settimana si rivelerà molto importante per i fan di eFootball 2022, il free-to-play calcistico di Konami autore di una vera e propria rinascita: fra pochi giorni sarà infatti ufficialmente disponibile l’atteso aggiornamento 1.1.0 del titolo.

Il celebre publisher di Metal Gear Solid (potete acquistare il quinto capitolo con consegna rapida su Amazon) aveva infatti svelato l’arrivo del cross-play con le versioni mobile, oltre a tante novità che miglioreranno l’esperienza finale del gioco.

Per tenere conto di queste feature sicuramente impegnative per i server, la maggior parte delle funzionalità è stata resa non disponibile fino al 2 giugno, giornata in cui sarà effettivamente disponibile la patch 1.1.0: questo consentirà agli sviluppatori di effettuare le dovute manutenzioni del caso.

Per consentire agli utenti di ingannare l’attesa, Konami ha deciso di rispondere tramite i propri account social ufficiali alle domande dei fan, svelando così tante novità in arrivo anche dopo questa versione del gioco.

Gli sviluppatori di eFootball 2022 hanno svelato che saranno in arrivo sia nuovi contenuti gratuiti che a pagamento: per quanto riguarda le opzioni disponibili senza costi aggiuntivi, il team svela che le partite in lobby con squadre Dream Team saranno disponibili solo dopo l’estate 2022.

Altri aggiornamenti sono invece previsti per la finestra temporale di inverno 2022: le novità in arrivo riguarderanno il cross-platform tra console e PC, oltre ad alcune nuove funzioni di editing non specificate nel dettaglio.

Per quanto riguarda invece i contenuti disponibili a pagamento, eFootball annuncia che verso la fine del 2022 sarà possibile espandere il numero di squadre utilizzabili nelle competizioni e nei club team, mentre l’attesissima Master League arriverà solo nel 2023 come DLC.

Paid Content

– The number of teams that can be used in leagues and club teams will be expanded and distributed as additional paid content by the end of 2022

– Master League will be available as additional paid content during 2023 — eFootball (@play_eFootball) May 31, 2022

Konami ha concluso le ultime note ringraziando i fan per il loro continuo supporto e feedback, sottolineando che continuerà ad aggiornare eFootball 2022 basandosi sulle loro segnalazioni e suggerimenti.

Non resta dunque che attendere con pazienza tutte le novità in arrivo per il free-to-play calcistico: in un nostro speciale abbiamo parlato della sua rinascita e di come, lentamente, stia tornando il PES che amavamo.

Se siete curiosi di scoprire con quali squadre potrete giocare nei prossimi mesi, abbiamo riepilogato per voi tutte le licenze di eFootball 2022 per team e stadi.