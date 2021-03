Stadia, due titoli esclusivi sono in arrivo anche su PC

Non è ormai un mistero come Google Stadia, la piattaforma streaming creata dal colosso americano, abbia deciso di cambiare strategia di mercato.

Da quando infatti è stato deciso di chiudere gli studi interni, Stadia ha deciso di non concentrarsi più sui titoli esclusivi, ma sul garantire un ampio catalogo da cui i propri utenti potranno acquistare i loro giochi preferiti.

I primi effetti di questo cambio di strategia si stanno avvertendo anche per quelli che, una volta, erano giochi esclusivi che adesso stanno cercando nuove piattaforme in cui poter essere apprezzate.

Come riportato da Twisted Voxel, sembra che uno dei primi giochi che ha deciso di approdare anche sul mercato PC sarà Super Bomberman R Online, una versione speciale e migliorata del titolo già precedentemente uscito su Switch e proprio su PC.

Super Bomberman R Online non sarà più un'esclusiva Stadia.

Viene infatti segnalata una valutazione dell’ESRB, il gruppo americano che si occupa di classificare l’età indicata per i videogiochi, relativa ad un edizione PC del titolo: è probabile dunque che il titolo approdi su store come Steam ed Epic Games nel prossimo futuro.

Non è l’unico gioco che ha deciso di sbarcare altrove, abbandonando l’esclusività di Stadia: è stato infatti annunciato che il particolarissimo Lost Words Beyond the Page uscirà il 4 aprile su PC, PS4, Xbox One e Switch. L’annuncio è stato dato attraverso un trailer diffuso da Modus Games.

Il ritiro di Google Stadia dal mercato dei giochi esclusivi e di proprietà ci è sembrata una vera morte della creatività: non ci resta però che aspettare di vedere come si evolverà la situazione e se questa scelta strategica raccoglierà i frutti sperati.

La piattaforma streaming di Google potrebbe riuscire ad avere una nuova vita, ironicamente, grazie a Xbox: il nuovo browser Edge della console è infatti compatibile con Stadia.