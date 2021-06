Konami annuncia un nuovo gioco ambientato nel futuro (che omaggia un classico)

Konami è da poco tornata a calcare il panorama dei videogiochi grazie all’action game sviluppato dal team GuruGuru, ossia Getsufumaden Undying Moon.

Il titolo realizzato dalla casa produttrice di Metal Gear Solid non è una nuova IP, visto che si rifà a uno sconosciuto titolo uscito nel lontano 1987 e uscito su NES.

In molti, incluso il nostro Domenico, hanno pensato che il gioco potesse essere un timido passo che prelude al ritorno nel mondo dei videogiochi da parte di Konami.

A quanto pare, così potrebbe essere, visto che Konami ha annunciato il suo nuovo titolo investigativo Crimesight per PC Steam.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale: poco sotto, il trailer di annuncio.

L’azienda sta attualmente reclutando giocatori per un beta test a porte chiuse, che potete richiedere seguendo l’account Twitter ufficiale del gioco e ritwittando il post, oppure unendovi al server Discord e rispondendo al messaggio di reclutamento indicato con l’emoji specificata.

Ecco una panoramica del gioco, tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

2075, Londra. La criminalità in tutto il mondo è stata ridotta del 90% grazie all’implementazione di una “Foresight AI” in grado di prevedere i crimini futuri sulla base delle informazioni trovate sulla rete. Tuttavia, Foresight AI prevede un futuro in cui il mondo cadrà in rovina a causa di incidenti che non possono essere prevenuti. Ciò riguarda gli sviluppatori di sistema, che progettano un’intelligenza artificiale specializzata nel monitoraggio e nella risoluzione di questi crimini. La nuova IA prende il nome di “Sherlock” come omaggio al leggendario detective di un tempo. Perseguire una serie di casi porta Sherlock a un’unica conclusione. Al centro di questi incidenti la rivale di Sherlock, l’IA “Moriarty”, è in agguato.

Crimesight viene descritto come «un nuovo tipo di simulazione investigativa in cui devi dedurre non solo il colpevole, ma anche la vittima».

Ricordiamo che mesi fa Konami ha annunciato una ristrutturazione interna con la chiusura di tre delle sue divisioni produttive.

Per quanto riguarda il franchise di Metal Gear Solid pare proprio che la IP verrà data in licenza a terzi.

Nel mentre, è stata annunciata una piccola sorpresa a tema Silent Hill che farà sicuramente vibrare i fan (ma no, non è un nuovo capitolo ufficiale della serie).