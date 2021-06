Kojima starebbe “filmando” qualcosa (e c’è un rimando a Silent Hill 3)

Nelle ultime settimane, il nome di Hideo Kojima è salito nuovamente agli onori della cronaca per due motivi ben precisi.

Il primo, è che il papà di Metal Gear Solid ha da poco confermato di essere al lavoro su Death Stranding Director’s Cut, versione del gioco originale in arrivo su PS5 nel corso dei prossimi mesi.

Il secondo, invece, è che il suo nome è stato (pare erroneamente) accostato ad Abandoned, il nuovo e misterioso titolo horror del misconosciuto studio di sviluppo Blue Box Studios.

A quanto pare, però, Hideo Kojima starebbe attualmente filmando ‘qualcosa’, scatenando nuove speculazioni su se potremmo vedere presto notizie sul suo prossimo gioco.

A sollevare nuovi dubbi è un tweet dell’assistente personale di Kojima, Ayako Terashima. Il post mostra il nostro con in mano una tazza a forma di giostra.

Poco più in basso, il post ufficiale della Terashima (via Games Radar):

Sembra che in cima all’oggetto sia presente anche una specie di animaletto, il tutto accompagnato dalla frase «le riprese, ora». Le riprese di cosa? Del nuovo progetto top-secret di Kojima Productions attualmente in lavorazione?

La spiegazione più logica è che stiano attualmente al lavoro su ulteriori segmenti per Death Stranding Director’s Cut, in attesa che il gioco torni a mostrarsi come promesso nelle scorse settimane.

Altre speculazioni fanno leva sul fatto che Kojima potrebbe tornare al suo progetto Silent Hills cancellato visto che la tazza rimanderebbe alla famosa scena del carosello di Silent Hill 3.

Avete già letto in ogni caso che il nome di Kojima è stato nuovamente accostato a Xbox, più in particolare alla tecnologia del cloud gaming?

E che il team capitanato dal buon Hideo è alla ricerca di personale per il suo nuovo gioco ancora avvolto nel mistero?

Infine, avete letto che Konami starebbe pensando a più remake della saga di Metal Gear Solid per il prossimo futuro, sebbene manchino ancora le conferme del caso?