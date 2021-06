Kojima si prepara per il suo nuovo gioco (Abandoned o no)

In queste ore sta tenendo banco la discussione circa il fatto che Abandoned, un survival horror esclusivo su PS5, sia in realtà un capitolo segreto di Silent Hill realizzato nientemeno che da Hideo Kojima.

Ovviamente, al momento vi sono conferme circa il fatto che il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid sia effettivamente al lavoro sul gioco, sotto mentite spoglie.

Nel mentre, sembra che Kojima Productions abbia iniziato a sviluppare concretamente qualcosa di nuovo, pubblicando da poco alcune offerte di lavoro per una varietà di posizioni diverse.

Più nel dettaglio, si cercano infatti ruoli specifici per character artists, animatori, produttori e sound designer, tutti per un gioco non ancora annunciato.

Tra le qualità richieste dai candidati, c’è la necessita di essere dietro al settore oltre ad essere a conoscenze delle ultime tendenze in fatto di tecnologia.

Considerando che i posti di lavoro vacanti includono anche designer e programmatori di rete, oltre che il ruolo di project manager, sembra probabile che si tratti di un gioco completamente nuovo, inquadrato come un action multipiattaforma.

Ad ora, purtroppo, non si hanno conferme o annunci ulteriori (al di fuori delle voci insistenti circa il fatto che sia proprio Abandoned il nuovo progetto di Kojima).

Kojima Productions ha infatti da poco annunciato Death Stranding Director’s Cut, al quale abbiamo dedicato un ricco speciale in seguito alla presentazione nel corso del Summer Game Fest 2021.