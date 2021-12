Kojima mette gli occhi su Xbox: innamorato di Hellblade II

Non c’è alcun dubbio che Senua’s Saga: Hellblade II sia uno dei videogiochi che più hanno fatto parlare di sé dopo la cerimonia dei The Game Awards della scorsa settimana. Il gioco di Ninja Theory, infatti, ha mostrato una sequenza di gameplay particolarmente d’effetto, con passaggi scorrevoli dalla cut-scene alle parti interattive che potrebbero dare un nuovo senso alla parola “coinvolgimento”.

Anche nel nostro video in cui abbiamo evidenziato gli annunci più imperdibili dai TGA abbiamo posto l’accento sul ritorno di Senua e, mentre rimane ancora da capire quale sarà il percorso narrativo della nostra eroina – considerando che l’originale Hellblade era auto-conclusivo – c’è da dire che la sua prossima avventura sta attirando l’attenzione di tante persone. Hideo Kojima compreso.

Il celebre autore giapponese, che ha presenziato ai TGA solo per dire che sarebbe stato assente e lanciare un trailer di Guillermo Del Toro, ha infatti condiviso sul suo profilo il video del gioco pubblicato il 10 dicembre dall’account ufficiale di Ninja Theory, accompagnandolo ad alcune emoji entusiaste di approvazione.

Il cinguettio di Kojima si inserisce in una serie di indiscrezioni che vorrebbero il game director vicino al mondo Xbox per il suo prossimo progetto, dopo che Death Stranding è stato sviluppato invece sotto l’egida e l’ala protettiva di PlayStation. Sappiamo, infatti, che Ninja Theory è oggi sotto etichetta Xbox Game Studios, i first-party di casa Microsoft.

Qualsiasi sia il futuro di Kojima Productions, che da poco ha aperto anche una divisone dedicata a media non interattivi, sappiamo che l’entusiasmo di Kojima-san ha scaldato il cuore di Melina Juergens. L’attrice che interpreta Senua, e che è parte di Ninja Theory come montatrice video, ha condiviso il messaggio di Kojima, ringraziandolo per il suo apprezzamento.

L’originale Hellblade, seppur rigido in alcuni aspetti ludici, aveva fatto ampiamente parlare di sé per la capacità di parlare della psicosi e di consentire una profonda introspezione nella psiche della protagonista. Con un sistema audio binaurale di assoluta efficacia, il gioco portava Senua in ambienti ostili in cui la guerriera celtica cercava di mettere la parola fine ad alcuni accadimenti che avevano scosso il suo passato.

Nel viaggio, però, dei malevoli, creature malvagie e soprattutto la sua stessa mente Senua scopriva davanti a sé un cammino impervio e ricco di pericoli. E i peggiori trovavano casa nelle voci dentro la sua testa.

Sicuramente, il seguito porterà avanti queste tematiche e, in passato, il director Tameem Antoniades ha sottolineato come Ninja Theory sia intenzionata a prendersi tutto il tempo per rendere il gioco qualcosa di mai visto.

Se volete sapere tutto quello che sappiamo fino a oggi, non possiamo che raccomandarvi il nostro articolo riassuntivo a tema.