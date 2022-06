Knockout City è gratis su PS5 da oggi, e arriva un crossover “sospetto”

Knockout City non ha trovato la fortuna sperata e, come spesso succede, ha virato verso la formula gratis di molti titoli free-to-play.

Il titolo, pubblicato da Electronic Arts (anche su Amazon) con l’idea di lanciare una piattaforma in grado di inserirsi in un mercato saturo, non ha funzionato.



A febbraio gli sviluppatori erano stati abbandonati da EA, e sfruttarono l’occasione per annunciare la volontà di tentare di rilanciare il gioco in maniera diversa.

E pensare che Knockout City non è neanche un titolo scadente al punto da dover diventare gratis, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ma semplicemente il segmento è forse troppo affollato perché qualcuno possa avere successo.

Quel momento è arrivato perché, come riporta Gamespot, a partire da oggi Knockout City sarà gratis su tutte le piattaforme.

Contestualmente Velan Studios ha ripubblicato il titolo in maniera indipendente, mentre annuncia che il titolo ha comunque raggiunto i 10 milioni di download, ed ha svelato un crossover a sorpresa che accompagnerà la nuova stagione di gioco.

Nella prossima stagione, chiamata City of Tomorrow, in partenza oggi, gli elementi cosmetici che verranno aggiunti al nuovo battle pass saranno ispirati ad Among Us.

La sesta stagione aggiunge una nuova palla, la Boomerang Ball, che vola indietro come… un boomerang. Inoltre, c’è un nuovo aggiornamento per le partite che aggiunge nuovi minigiochi, tracce audio e nuovi elementi cosmetici da utilizzare.

Speriamo che Knockout City possa rilanciarsi in qualche modo con questa nuova vita da free-to-play, che inizia proprio oggi.

Un percorso molto naturale, questo, che moltissimi giochi fanno quando arrivano ad un certo punto. Lo faranno anche alcune esclusive storiche, a quanto pare.

Una cosa che, però, fanno anche i videogiochi di successo ad un certo punto. Come Fall Guys, tra poco anche lui nella schiera dei titoli free-to-play.