Knockout City abbandonato da Electronic Arts: diventerà gratis a breve

Non è facile lanciare un titolo multiplayer online oggi, perché è difficile trovare la formula giusta e Knockout City lo ha scoperto in breve tempo.

Il titolo, pubblicato da Electronic Arts con l’idea di lanciare una piattaforma in grado di inserirsi in un mercato saturo, non ha avuto una grande fortuna.

E non si è rivelato neanche un titolo scadente, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ma semplicemente il segmento è forse troppo affollato perché qualcuno possa avere successo.

Knockout City ha fatto parte anche della selezione dei titoli gratuiti di PlayStation Plus in un’occasione, in un periodo in cui la scelte dei videogiochi ci lasciò molto perplessi.

Il multiplayer basato sulla palla avvelenata si avvia verso una rivoluzione importante, che è contraddistinta anche dell’abbandono da parte di Electronic Arts.

Come riporta PushSquare, infatti, EA non sarà più il publisher di Knockout City, che tornerà pienamente nelle mani degli sviluppatori.

Il titolo era stato pubblicato inizialmente all’interno dell’etichetta EA Originals, ma ora tutti i diritti torneranno a Velan Studios, il team di sviluppo responsabile di Knockout City, che ha dichiarato:

«Non avremmo potuto introdurre Knockout City al mondo senza l’incredibile supporto di EA Originals, ma ora mentre viriamo verso il free to play, il prossimo passo naturale per noi è di riprenderci le responsabilità di pubblicazione e lavorare ancora più a stretto contatto con la community.»

Infatti, la notizia contestuale è che il titolo diventerà completamente gratuito. Già dal lancio era free to start, ovvero gratis fino ad un paywall che veniva piazzato ad un certo punto.

A partire dalla stagione 6, che verrà pubblicata più avanti quest’anno, Knockout City sarà pienamente free to play su PS5 e PS4, con tutte le funzionalità del gioco attive. Coloro che lo acquisteranno prima della stagione 6, invece, avranno una serie di bonus molto importanti una volta che il gioco cambierà formula economica.

Un percorso molto naturale, questo, che moltissimi giochi fanno quando arrivano ad un certo punto. Lo faranno anche alcune esclusive storiche, a quanto pare.

Parlando di PlayStation Plus, che come detto ha ospitato Knockout City, pare che la rivoluzione del servizio sia molto più vicina del previsto.