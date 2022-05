Fall Guys diventa gratis, e arriva anche la versione next-gen: ecco i dettagli

Fall Guys: Ultimate Knockout è stato uno dei tanti fenomeni di Twitch, appena uscito sul mercato qualche anno fa, e adesso diventerà gratis.

Un videogioco divertentissimo ed adorabile (sì, esistono anche dei peluche su Amazon), che ha saputo ravvivare la formula del battle royale in un modo del tutto nuovo.

Appena uscito, Fall Guys è diventato un successo in poco tempo, conquistando tantissimi giocatori nei primi giorni dal lancio.

Talmente tanto che, lo scorso anno, Epic Games ha acquisito Tonic, lo studio di sviluppo responsabile del coloratissimo battle royale, portandolo tra le sue fila.

E pochi minuti fa il team di sviluppo ha svelato le tante novità in arrivo, dove la più importante è sicuramente il cambio di formula commerciale.

Fall Guys diventerà gratis, completamente free-to-play a partire dal prossimo 21 giugno.

In più sono state confermate, per la stessa data, le attese versioni Xbox (anche old-gen) e Nintendo Switch.

E non solo, perché Tonic sta sviluppando anche una versione nativa per PlayStation 5, l’unica versione per le console di attuale generazione.

Ovviamente arriveranno nuovi livelli, giochi e costumi, e contestualmente chi ha acquistato Fall Guys negli anni verrà premiato con alcuni bonus non ancora specificati.

It’s happening! Fall Guys is launching Season: FREE FOR ALL on the Epic Games Store on June 21

Join the Free for All with cross-play and cross-progression across all platforms.

Learn more here: https://t.co/Hs9RFAO4WG pic.twitter.com/pp22HRpv4s

— Epic Games Store (@EpicGames) May 16, 2022