Dopo Kirby e la Terra Perduta, quale sarà il futuro della mascotte Nintendo?

L’eroe più adorabile di Nintendo è tornato da poco sugli schermi delle nostre Switch, e ha portato con sé un’avventura in grado di rilanciare il franchise e avvicinare nuovi giocatori allo storico personaggio.

Kirby e la Terra Perduta è l’ultima avventura della rotondissima pallina rosa, un titolo generoso e di più ampio respiro rispetto ai precedenti capitoli, ma soprattutto in 3D.

Vi abbiamo parlato del nuovo gioco della morbida mascotte della Grande N nella recensione a cura del nostro Valentino Cinefra, in cui vi raccontiamo come l’ultima iterazione del franchise sia effettivamente un sostanzioso passo in avanti della serie.

Ora gli sviluppatori di Kirby e la Terra Perduta si sono espressi in un’intervista a The Washington Post, in cui hanno parlato del futuro della saga e di come l’introduzione della tridimensionalità possa influire negli sviluppi delle prossime avventure del nostro rotondo amico.

Nello specifico, alla domanda riguardante la possibilità che il 3D diventi permanente nella serie di videogiochi di Kirby, il team ha risposto che l’intenzione è quella di continuare con lo sviluppo di capitoli sia in 2D che in tre dimensioni, lasciando intendere che il focus sarà sempre sugli elementi innovativi dei giochi.

«Sebbene un gioco completo in 3D sia sicuramente un nuovo look per il franchise di Kirby, non significa necessariamente che questo sarà lo standard per il futuro. Nintendo la vede come noi, e questo è qualcosa di cui parliamo spesso. Speriamo di andare oltre ciò che è attualmente immaginabile e sfidare noi stessi a creare nuovi e innovativi giochi Kirby. Questo gioco è una di quelle sfide che si sono concretizzate. Continueremo a esplorare per tentativi ed errori e non ci limiteremo solamente al 3D».

