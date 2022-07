Fall Guys è tornato alla grande, il numero dei giocatori è impressionante

Ricorderete senz’altro l’esordio di Fall Guys, che ha rappresentato per un periodo uno dei classici giochi del momento nella community.

Un videogioco divertentissimo ed adorabile (sì, esistono anche dei peluche su Amazon), che ha saputo ravvivare la formula del battle royale in un modo del tutto nuovo.

Appena uscito, Fall Guys è diventato un successo in poco tempo, conquistando tantissimi giocatori nei primi giorni dal lancio.

Come spesso accade a produzioni del genere, anche Fall Guys ha abbracciato la formula free to play, dopo alcuni anni dalla sua uscita.

E il fatto che il coloratissimo battle royale sia riuscito a realizzare un nuovo record non è una grossa sorpresa, pur rimanendo impressionante.

Come riportano i canali social ufficiali, Fall Guys ha radunato a sé un numero di giocatori altissimo, ben di più di quanti non giocassero al lancio.

Ovviamente hanno aiutato la svolta free to play, rendendo accessibile il gioco a tutti, ma anche l’uscita su piattaforme nuove su cui Fall Guys non era presente, come Nintendo Switch e le console next-gen.

Certo però che totalizzare 50 milioni di giocatori in due settimane non è da tutti.

Siamo assolutamente senza parole… 50 milioni di giocatori in 2 settimane!!! I N C R E D I B I L E GRAZIE A TUTTI! pic.twitter.com/SB1b0cmmUg — FallGuysIT (@FallGuysIT) July 6, 2022

Un numero davvero considerevole, anche pensando al fatto che solo pochi giorni fa erano “solo” 20 milioni i giocatori attivi, quando Fall Guys è uscito ufficialmente su tutte le piattaforme.

I giocatori sono rimasti stregati, probabilmente, dal divertimento che il gioco offre. Nonostante il nuovo battle pass che ha fatto venire dei dubbi ai giocatori, perché funziona in modo molto strano.

Se non avete mai provato il titolo, e volete scoprire perché sta avendo tutto questo successo (oltre al fatto di essere gratis), potete recuperare la nostra recensione.