Finalmente Kingdom Hearts, la saga che unisce i personaggi di Final Fantasy (a altri titoli della software house) e quelli Disney arriva anche su PC in esclusiva su Epic Game Store. L’intera saga sarà disponibile dal 30 marzo sullo store digitale con le due raccolte che racchiudono tutti i Kingdom Hearts delle passate generazioni, più il capitolo conclusivo della saga di Xehanort, Kingdom Hearts III e il recente Kingdom Hearts Melody of Memory, spin-off dedicato alle musiche della saga, con anche una storia inedita dedicata al personaggio di Kairi.

Kingdom Hearts è diventata ben presto una serie molto popolare sin dalla sua nascita avvenuta ormai nel lontano 2002 su PlayStation 2. Tanti sono i fan che adorano l’originalità di questa saga che ha unito due mondi all’apparenza così lontani come quello Disney e quello dei JRPG di Square Enix. Di conseguenza, con l’aumento di popolarità sono arrivati anche moltissimi gadget per tutti i gusti. I fan di Kingdom Hearts hanno davvero l’imbarazzo della scelta nel vasto mondo della gadgettistica, tra action figures, tazze, vestiti e molto altro ancora. Per questo, per festeggiare l’occasione dell’arrivo della saga anche su PC, abbiamo deciso di consigliarvi alcuni dei gadget più interessanti legati a Kingdom Hearts.

I migliori gadget a tema Kingdom Hearts

L’action figure di Sora

L’eroe della serie in tante diverse versioni

Sora, il protagonista della saga di Kingdom Hearts, ha subito molte evoluzioni nel corso dei diversi capitoli, cambiando spesso abbigliamento e armi. In questa action figure della serie Bring Arts realizzata direttamente da Square Enix, Sora è nella sua versione vista nel terzo capitolo con equipaggiato il Keyblade Shooting Star in grado di trasformarsi in due pistole per colpire a distanza. L’action figure ha le dimensioni di 6.6 x 5 x 16 cm, ed è dotata di tante parti di ricambio tra diversi tipi di viso, mani e il Keyblade in versione normale e trasformata, in modo che ognuno possa sistemarlo nella posa che più si preferisce.

I ciondoli di Kingdom Hearts

Per portare sempre con voi i vostri personaggi preferiti

Molti personaggi in Kingdom Hearts sono rappresentati da un simbolo, come ad esempio Sora, rappresentato da una corona, e Roxas da una croce. In questo caso abbiamo due ciondoli insieme con i simboli di entrambi i personaggi. In un unico pacchetto sarà possibile avere sia la collana con la corona di Sora, sia quella con la croce di Roxas. Il ciondolo ha le dimensioni di circa 3.5 cm, mentre la catena ha una lunghezza di circa 50 cm. Le due collane sono realizzate in lega di metallo, l’ideale per avere sempre con voi i simboli dei vostri beniamini.

Il portafoglio di Kingdom Hearts

Per tenere al sicuro i vostri averi

Questo portafogli brandizzato Kingdom Hearts salta subito all’occhio per la bellissima immagine che i fan riconosceranno di Sora e degli altri personaggi all’interno di una vetrata colorata. Oltre all’estetica molto accattivante, questo portafogli offre diverse comodità. Sono presenti ad esempio degli scomparti per inserire le carte di credito o altre tessere delle medesime dimensioni, uno spazio per il documento d’identità e una tasca in cui tenere comodamente tutti i vari tipi di banconota. Il portafoglio di Kingdom Hearts è bi-pieghevole con l’interno completamente foderato e ha le dimensioni di 85 mm x 110 mm x 20 mm.

Il Funko Pop di Sora

Ogni serie famosa ha il suo Pop

Ormai è risaputo che quando una serie ha successo in automatico spuntano anche i corrispettivi Funko Pop, e con Kingdom Hearts è avvenuto proprio questo. Sono tantissimi i tipi di Funko Pop legati alla saga di Square Enix, tra questi uno degno di nota è quello tratto da Kingdom Hearts III di Sora equipaggiato con L’Ultima Weapon, il Keyblade più potente del gioco. La statua è alta 9 cm ed è realizzata in vinile. Un’aggiunta perfetta alla vostra collezione di Funko Pop se amate Kingdom Hearts.

Il Keyblade

Per diventare dei maestri del Keyblade

Se avete sempre desiderato possedere un vostro Keyblade per sfidare gli Heartless e le forze del male, con questa replica a grandezza naturale ne avrete l’occasione. Il Keyblade ha la forma della primissima versione dell’arma posseduta da Sora, con anche il ciondolo che rappresenta Topolino. La replica è fatta di plastica dura per quanto riguarda l’impugnatura, mentre la “lama” è invece realizzata in schiuma EVA. Grazie a quest’oggetto potrete avere sempre con voi il vostro personale Keyblade, ideale anche nel caso vi serva per fare cosplay dei vostri personaggi preferiti della saga.

