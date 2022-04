Kingdom Hearts 4: trailer next-gen, gameplay e tutto quello che sappiamo

Kingdom Hearts 4 è stato finalmente annunciato durante i festeggiamenti per il ventesimo anniversario della saga, in occasione dei quali Square Enix ha reso disponibile anche un succosissimo trailer.

Si tratta del quarto capitolo principale della saga e del quattordicesimo nella lunga raccolta di giochi per console, giochi per mobile e filmati usciti dal 2002 a questa parte.

Quella di Kingdom Hearts è una saga complicata dal punto di vista della numerazione. Sebbene negli anni siano stati pubblicati diversi capitoli considerati come i “principali” della saga, è assolutamente necessario conoscere la storia di ogni singolo titolo per comprendere appieno i complessi intrecci narrativi raccontati nel corso degli anni.

Malgrado l’annuncio sia appena arrivato, sono già abbastanza le informazioni in nostro possesso per farci un’idea di come sarà la nuova avventura di Sora e dei suoi amici.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sul nuovissimo Kingdom Hearts 4.

Trailer

Il trailer di Kingdom Hearts 4 è arrivato in occasione dei vent’anni della saga insieme all’annuncio ufficiale.

Si tratta di un video molto ricco di dettagli, che mostra un Sora decisamente cresciuto e, come da tradizione, con degli abiti tutti nuovi.

Il giovane eroe si sveglia in una stanza sconosciuta e viene accolto da una misteriosa ragazza, che i fan più accaniti avranno riconosciuto immediatamente.

«Sei rimasto addormentato fin dal tuo arrivo in questo mondo, sette giorni fa. Questo è Quadratum. È un mondo pieno di vita, ma suppongo che per te e per me sia più simile a un aldilà».

Così recita la ragazza dai capelli arancioni, introducendo Sora al nuovo mondo. Più avanti nel trailer viene mostrato l’ennesimo Heartless gigantesco, antagonista del nostro eroe fin dal primissimo titolo uscito nel 2002.

Gli abitanti di Quadratum scappano terrorizzati dall’enorme creatura, mentre l’eroe del Keyblade dimostra ancora una volta di avere un cuore impavido, correndo nella direzione del mostro e lanciandosi in un’animata battaglia.

È proprio in questa scena che viene mostrato un assaggio del gameplay della nuova avventura, con tanto di nuove mosse speciali.

Più avanti nel video, una voce misteriosa recita:

«In ogni caso, anche se dovessi lasciarti questo nuovo mondo alle spalle, non aspettarti di riuscire a tornare in quello da cui sei venuto».

Durante la battaglia di Sora, la telecamera si sposta su due figure incappucciate sconosciute.

L’ultima scena mostra finalmente Paperino e Pippo, i due fedeli compagni di avventura e migliori amici del nostro eroe, sorpresi e spaventati da una misteriosa presenza.

Su che piattaforme uscirà Kingdom Hearts 4?

Al momento non è ancora stato rivelato nulla riguardo alle piattaforme su cui verrà reso disponibile il nuovo Kingdom Hearts 4.

Tuttavia, KH13.com ha raccolto le informazioni svelate dagli autori durante la sessione Q&A per il 20esimo anniversario.

In quest’occasione, è stato rivelato che la nuova avventura di Sora e dei suoi amici sarà interamente realizzata con Unreal Engine 5, malgrado il trailer creato utilizzando il vecchio motore grafico dell’ultimo capitolo, Unreal Engine 4.

Questo fa decisamente pensare che il titolo in uscita sarà totalmente next-gen.

Quale sarà la trama di Kingdom Hearts 4?

Attenzione! Questo paragrafo contiene spoiler dai precedenti episodi di Kingdom Hearts.

Vi raccomandiamo di interrompere la lettura se non volete anticipazioni dai vecchi giochi.

È decisamente troppo presto per conoscere i particolari della trama di Kingdom Hearts 4. Tuttavia, Square Enix ha anticipato alcuni dettagli tramite una nota ufficiale.

«I giocatori vengono introdotti a Quadratum, un’ampia ed estesa città situata in un mondo realistico e meraviglioso, diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto nella serie Kingdom Hearts. I giocatori saranno felici per il ritorno di Sora e dei suoi ben noti compagni Paperino e Pippo, oltre che per il debutto di Strelitzia, un nuovo misterioso personaggio comparso prima di Sora in questo strano nuovo scenario».

La nuova avventura di Sora segnerà l’inizio di un nuovo arco narrativo, chiamato il “Lost Master Arc”, ovvero “la saga del maestro perduto”.

Forse, scopriremo finalmente chi si nasconde dietro alla misteriosa figura del Maestro dei Maestri.

La saga del Dark Seeker, che vedeva Xehanort come antagonista principale, è quindi da considerarsi conclusa per lasciare spazio a una storia tutta nuova, che riprenderà esattamente da dove eravamo rimasti col dolceamaro finale di Kingdom Hearts 3 (titolo che potete trovare su Amazon a meno di 10€).

Il trailer presenta finalmente anche Strelitzia, un celebre e misterioso personaggio introdotto in Kingdom Hearts Union χ e di cui non si avevano più notizie da anni.

La ragazza non è altro che la sorella di Lauriam, la controparte umana dell’undicesimo membro dell’Organizzazione XIII, la cui presenza nel nuovo capitolo suggerisce un vero e proprio collegamento con le vicende narrate nell’avventura mobile.

Un primo accenno a questo nuovo collegamento era già stato fatto verso la fine del terzo capitolo della saga, con la brevissima apparizione di Ephemer, un giovane e antichissimo maestro del Keyblade.

Dove sarà ambientato Kingdom Hearts 4?

Come già accennato, parte della storia sarà ambientata a Quadratum, una grande e futuristica città davvero molto simile al mondo reale il cui nome è un chiaro riferimento a Square, che inglese significa proprio “quadrato”.

Si tratta di un nuovo mondo introdotto in Kingdom Hearts 3 e che, a differenza di tutti gli altri visitati da Sora, Pippo e Paperino, si trova “dall’altro lato della realtà”. In questo nuovo universo tutti i mondi sono estranei alla luce e all’oscurità.

Quadratum mette in pausa i colori pastello tipici delle ambientazioni Disney per dipingere una città realistica, moderna e seria.

Per quanto riguarda invece l’universo Disney, al momento non è ancora stato reso noto quali mondi potremo visitare nella prossima avventura di Sora.

Nonostante ciò, dato l’enorme successo di Frozen 2, è molto probabile che uno dei livelli sarà ambientato proprio ad Arendelle.

Altri lungometraggi Disney e Pixar di grande successo sono Encanto, Oceania, Coco, Luca e Raya e L’ultimo Drago e tanti altri.

Molti appassionati della saga hanno ipotizzato che l’entità che alla fine del trailer spaventa Paperino e Pippo sia uno dei fuochi fatui di Ribelle, un altro famoso e apprezzatissimo classico Disney uscito nel 2012.

Inoltre, è estremamente probabile che i nostri eroi tornino a visitare il mondo di Toy Story: è stato proprio qui che Sora e i suoi amici hanno scoperto l’esistenza di Yozora, il protagonista di un videogioco chiamato Verum Rex e abitante di Quadratum.

I personaggi di Kingdom Hearts 4

Ricapitolando, il nuovo Kingdom Hearts 4 vedrà il ritorno di diversi personaggi iconici della saga.

Come già detto, oltre a Sora, Pippo e Paperino, il trailer ha confermato il ritorno di Strelitzia e di due misteriose figure incappucciate, la cui identità è al momento sconosciuta.

Possiamo poi aspettarci il ritorno di Riku, attualmente impegnato a cercare Sora insieme a Leon, Yuffie, Cid e Aerith, e di Kairi, intenta a completare il suo allenamento per diventare una portatrice di Keyblade.

Infine, pur essendosi concluso l’arco narrativo, è probabile che rivedremo tanti dei membri del grandissimo gruppo di amici e di portatori del Keyblade creatosi alla fine del terzo capitolo, tra cui Topolino, Yen Sid, Axel e tanti altri, ma ovviamente non è ancora detta l’ultima parola.

Un mondo di Star Wars in Kingdom Hearts 4?

Alcuni dei fan più attenti della saga, hanno notato un particolare che suggerisce un collegamento tra l’universo di Kingdom Hearts 4 e quello di Star Wars.

Come potete notare dalle immagini, il dettaglio mostrato sembrerebbe riferirsi ai famosi AT-ST, i celebri mezzi da combattimento corazzati della saga di Star Wars.

Lo scorcio di ambientazione potrebbe invece richiamare la luna boscosa di Endor mostrata nel celebre film Il Ritorno dello Jedi.

Ovviamente si tratta di una speculazione dei fan ancora non confermata ufficialmente.

Il nuovo design di Sora

Molti giocatori si sono lamentati del nuovo design Sora in Kingdom Hearts 4. Il trailer mostra infatti il nostro eroe in una nuova veste, senza i suoi iconici piedoni.

Niente paura però: questo cambiamento sarà molto probabilmente temporaneo. Come i fan di lunga data sapranno molto bene, il design di Sora, di Pippo e di Paperino è sempre cambiato in base al mondo visitato.

Se nel mondo di Atlantica Sora si trasformava automaticamente in un vero e proprio “sirenetto” e in Monsters & Co in un mostro spaventoso, a Quadratum assumerà invece delle sembianze più realistiche possibile.

Quando Sora mette così la mano... arriva il Keyblade.

Come già accennato, la città sembra proprio essere la rappresentazione più simile al mondo reale che sia mai stata fatta nel mondo di Kingdom Hearts, e per questo motivo è verosimile che chi la visita si adatti allo stile degli altri personaggi.

Come riportato da un utente di Reddit, lo stesso Nomura ha confermato che le sembianze di Sora nel trailer sono più realistiche del solito solamente perché si trova a Quadratum.

I fan della saga potranno quindi dormire sonni tranquilli con la certezza che, presto o tardi, rivedranno Sora con i suoi classici “piedoni” e in tantissime nuove vesti.

Finestra di lancio

La data di uscita di Kingdom Hearts 4 non è ancora stata rivelata, ed essendo appena uscito l’annuncio ufficiale probabilmente dovremo aspettare ancora un bel po’.

Tuttavia, l’annuncio del nuovo e ultimo capitolo non è arrivato da solo: il trailer mostrato in occasione del ventesimo anniversario della saga ha infatti comunicato l’arrivo di ben due nuove sorprese per i fan.

Two new games, two new logos. We just announced Kingdom Hearts IV and Kingdom Hearts Missing-Link. #KH20th Watch the new trailers now: https://t.co/G7898ARuar pic.twitter.com/eGKg8s5pLT — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) April 10, 2022

La prima è la conclusione di Dark Road, un’avventura mobile che narra la storia del giovane Xehanort e dei suoi compagni portatori di Keyblade.

La seconda riguarda un nuovo titolo mobile chiamato Kingdom Hearts Missing Link, che narrerà le vicende di un nuovo protagonista inserite in una storia originale.

Una closed beta è già prevista per il 2022, anche se limitata a regioni specifiche che non sono ancora state rese note.