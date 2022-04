Kingdom Hearts 4, le scarpe di Sora hanno fatto impazzire i fan

Kingdom Hearts 4 esiste, ed è pronto a lasciare i fan della serie di Square Enix di nuovo col fiato sospeso, in attesa dell’uscita delle nuove avventure di Sora.

Le quali si erano, apparentemente, chiuse con il terzo capitolo (che trovate su Amazon), ma a quanto pare Square Enix ha ancora qualcosa da dire sul portatore del Keyblade.

Una cosa che si era accennata già dal post-uscita del gioco, supportata da rumor ed informazioni che si sono avvicendate nel corso dei mesi.

Un annuncio, quello di Kingdom Hearts 4, che è arrivato nel corso della celebrazione del ventennale del franchise. Un evento che ha sciolto il cuore dei fan.

Nonostante gli alti e bassi che la saga di Square Enix ha avuto negli anni, è indubbio che Kingdom Hearts abbia rappresentato una delle saghe videoludiche più note, e trasversali, in termini di apprezzamento e pubblico.

Per questo l’annuncio di Kingdom Hearts 4 ha fatto saltare sulla sedia i fan di tutto il mondo. Sora è un personaggio amatissimo, e vederlo tornare in grande spolvero non era facilmente prevedibile.

Merito anche del design di Tetsuya Nomura che ha saputo regalare, a lui e a tutti i personaggi di Kingdom Hearts, uno stile unico. Design che passa anche per le iconiche scarpe.

Le calzature esagerate ed ingombranti, che da alcuni vengono definite come “scarpe da clown” con fare ironico, le quali sono scomparse da Kingdom Hearts 4. Se non l’avete notato nel trailer, e siete fan di quelle calzature, vi dobbiamo dare questa brutta notizia.

Una cosa di cui i fan più attenti si sono accorti reagendo, come riporta Kotaku, nei modi più disparati.

The CRAZIEST part of the KH4 trailer reveal is…SORA IS FINALLY WEARING NORMAL SHOES!!!!!!! pic.twitter.com/yfMw4Hhl44 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 10, 2022

Shock, disperazione, sollievo e senso di rivalsa (perché finalmente non sono più delle “scarpe da clown”). Tutto questo si è diffuso su Twitter nelle ultime ore, come reazione al reveal del quarto capitolo del videogioco ambientato nel Regno dei Cuori.

Se volete vedere meglio le scarpe del “nuovo” Sora, potete recuperare il trailer ufficiale di lancio a questo indirizzo.

Un titolo che promette di essere un salto in avanti importante per la saga. Un videogioco pienamente next-gen, stando a quanto comunicato da Square Enix.

E non è stato neanche l’unico, nuovo, videogioco annunciato della saga. Ecco tutti i nuovi progetti dedicati a Kingdom Hearts.