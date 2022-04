Non solo Kingdom Hearts 4: annunciato anche un altro nuovo capitolo

La domenica odierna, che vede le celebrazioni per i primi vent’anni della serie Kingdom Hearts, è stata animata indubbiamente dalla conferma ufficiale di Kingdom Hearts 4, il nuovo episodio della celebre saga firmata da Square Enix.

Tuttavia, l’annuncio in questione non è stata l’unica novità a tema Sora e compagni arrivata dall’evento giapponese: ad accompagnare il ritorno degli eroi Disney e Square Enix è infatti la conferma di un gioco tutto nuovo, che gli appassionati potranno vivere su iOS e Android.

Stiamo parlando di Kingdom Hearts: Missing-Link, che vi permetterà di «tuffarvi in un viaggio a Scala e Caelum», apprendiamo direttamente da Square Enix, che in qualche modo si mescoleranno al mondo reale.

«I giocatori potranno divertirsi con delle battaglie entusiasmanti contro gli heartless» conferma la nota ufficiale che accompagna l’annuncio del gioco. Oltretutto, questi scontri ci porteranno a vivere «una storia nuova e completamente originale», anche se per ora non ci è dato sapere se e come andrà ad intersecarsi alla timeline ufficiale del franchise.

Sappiamo, però, che presto sarà possibile mettere le mani sul gioco per farsi un’idea più precisa: una closed beta è prevista già per il 2022, anche se limitata a regioni specifiche che non sono state ancora rese note dal publisher.

In compenso, abbiamo visto il trailer di annuncio di questo nuovo gioco, che trovate nel corpo di questo articolo e che ha anticipato di qualche minuto quello di Kingdom Hearts 4: lo trovate dal minuto 1:59 del video poco sopra.

La saga, sempre sulla cresta dell’onda fin dal suo debutto nel 2002, ha conquistato in due decenni tantissimi appassionati in tutto il mondo, raggiungendo oltre 35 milioni di copie distribuite. La più recente uscita, Kingdom Hearts III (che trovate su Amazon a prezzo ridotto), era arrivata nel 2019 e aveva diviso gli appassionati, tra chi aveva apprezzato i suoi spunti e chi, invece, aveva trovato l’epilogo non all’altezza delle aspettative.

Ora, il futuro del franchise è sicuramente nelle mani del quarto capitolo, ma il ritorno di spin-off come Missing-Link non fa che confermarci la centralità del brand Kingdom Hearts nel futuro e nei piani videoludici di Square Enix.