Kingdom Hearts 4, non solo Disney? Il trailer svelerebbe un crossover con Star Wars

Square Enix non ha nascosto che l’annuncio di Kingdom Hearts 4 significherà a tutti gli effetti l’inizio di un nuovo capitolo per le avventure di Sora, rappresentando così un potenziale distacco con il passato.

Sebbene la storia proseguirà dopo gli eventi narrati in Kingdom Hearts 3 (che potete acquistare a soli 10 euro su Amazon), iniziare una nuova saga potrebbe rappresentare l’occasione ideale per addentrarsi non solo negli universi dei franchise creati da Disney, ma anche di altre celebri saghe di proprietà della casa di Topolino.

Analizzando approfonditamente il trailer ufficiale di Kingdom Hearts 4, i fan sono infatti convinti di aver trovato un interessante riferimento a Star Wars, che anticiperebbe proprio la presenza di un mondo dedicato a Guerre Stellari.

Potrebbe essere dunque questo il nuovo mondo in sviluppo, anticipato da Square Enix tra i primi dettagli svelati per il quarto capitolo, almeno secondo la convinzione di molti appassionati.

Come potete osservare nel confronto che vi abbiamo proposto qui sopra (via Art Station e VGC), pur non essendo perfettamente visibile, un dettaglio sembrerebbe essere incredibilmente somigliante a una delle parti inferiori di un AT-ST, uno dei mezzi corazzati più celebri della saga di Star Wars.

La stessa ambientazione nella quale apparirebbe l’AT-ST, secondo molti appassionati, richiamerebbe fortemente la luna boscosa di Endor, apparsa durante Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi.

Se l’indizio fosse confermato ufficialmente, si tratterebbe di un crossover storico: l’universo di Star Wars non era mai stato preso in considerazione per Kingdom Hearts fino a questo momento.

La sua inclusione aprirebbe inoltre le porte a possibili altri universi di proprietà della stessa Disney, come per esempio i supereroi Marvel: naturalmente al momento vale la pena di ricordare che si tratta di semplici speculazioni, attualmente non confermate dalla stessa Square Enix.

Nel caso dovesse effettivamente essere confermato il crossover con Star Wars, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, suggeriamo come di consueto di prendere questa notizia con le dovute precauzioni.

In ogni caso, ricordiamo che Kingdom Hearts 4 non sarà l’unica novità in arrivo per i fan del franchise: Square Enix ha infatti annunciato anche un nuovo capitolo della saga.

A proposito di suggerimenti nascosti: proprio l’annuncio di Kingdom Hearts 4 potrebbe aver inavvertitamente confermato anche il possibile annuncio di Final Fantasy 9 Remake.