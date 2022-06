Kingdom Hearts 4 punta tutto su Unreal Engine 5, ma c’è un limite importante

Dopo il sorprendente reveal trailer arrivato negli scorsi mesi, i fan sono sempre più impazienti di scoprire ulteriori novità su Kingdom Hearts 4, l’attesissima nuova grande avventura di Sora.

Il sequel di Kingdom Hearts 3 (che potete acquistare a meno di 10 euro su Amazon) proseguirà dunque la storica collaborazione tra Disney e Square Enix, dando così ufficialmente inizio a quella che è ormai considerabile una nuova saga.

A ricoprire un ruolo centrale nella produzione sarà sicuramente la potenza grafica di Unreal Engine 5: il team di sviluppo ha infatti già garantito che sarà un titolo davvero next-gen.

Un concetto che è stato recentemente ribadito anche da Tetsuya Nomura, storico director del franchise che ha sottolineato come la potenza grafica comporterà inevitabilmente un sacrificio importante per i fan.

In un’intervista rilasciata a Game Informer, il director di Square Enix si è infatti soffermato sulla continua evoluzione grafica dei titoli del franchise, che per poter essere possibile renderà necessari limiti a livello di gameplay, in particolar modo per la sua natura crossover con il mondo Disney:

«Con ogni nuovo titolo [di Kingdom Hearts], le specifiche stanno aumentando molto e ci sono tantissime cose in più che possiamo fare a livello grafico, ma limitando il numero di mondi che possiamo creare».

A tal proposito, Nomura ha comunque rassicurato gli utenti sull’inclusione di nuovi mondi Disney e che si sta approcciando con la casa di Paperino e Pippo per studiare il modo migliore per approcciarsi a questa situazione.

Il director ha colto l’occasione anche per sottolineare di non aver ignorato le lamentele dei fan sulla quasi totale assenza di personaggi provenienti da Final Fantasy nel terzo capitolo: pur evidenziando che secondo lui Kingdom Hearts «non è esattamente questo», ha ammesso di aver preso in considerazione la richiesta di vedere una maggiore inclusione nei successivi episodi.

In ogni caso, sembra che la potenza grafica di Unreal Engine 5 renderà necessario qualche sacrificio in termini di quantità di mondi Disney realizzabili: non ci resta che attendere ulteriori novità e scoprire quali saranno i prossimi crossover in arrivo.

Dopo aver analizzato a fondo il trailer principale, i fan sono convinti che uno dei nuovi mondi in arrivo sarà dedicato a Star Wars: tuttavia al momento l’indiscrezione non è stata ancora confermata.

Curiosamente, nonostante fosse stato annunciato lo sviluppo con tanto di trailer ufficiale, il doppiatore di Pippo ha appreso solo recentemente la notizia grazie ai fan: l’attore non era infatti stato ancora contattato per prestare la voce all’iconico personaggio Disney.