Kingdom Hearts 4 sarà davvero next-gen: Square Enix svela i primi dettagli

La scorsa giornata è sicuramente una di quelle che i fan non dimenticheranno facilmente: Square Enix ha infatti svelato ufficialmente Kingdom Hearts 4, l’attesissimo quarto capitolo del popolare franchise crossover in collaborazione con Disney.

Gli appassionati potranno dunque scoprire come proseguirà la storia di Sora subito dopo gli eventi accaduti nel finale di Kingdom Hearts III (che potete acquistare a soli 10 euro su Amazon), in quello che sembra essere un capitolo con una nuova ricca storia tutta da raccontare.

In occasione dei festeggiamenti per il 20esimo anniversario della saga, Square Enix ha infatti diffuso il primo trailer ufficiale di Kingdom Hearts 4, che ci mostra il protagonista in una città giapponese e più cresciuto.

Gli autori hanno inoltre annunciato un nuovo capitolo della serie, oltre ad aver svelato durante la stessa giornata a molte domande della community, fornendoci così i primi dettagli su cosa potremo aspettarci dal quarto episodio.

KH13.com ha infatti raccolto le informazioni svelate dagli autori durante la sessione Q&A per il 20esimo anniversario, che hanno svelato come Kingdom Hearts 4 sarà realizzato interamente con Unreal Engine 5: il comparto tecnico sarà dunque decisamente next-gen.

Per quanto riguarda il trailer che è stato svelato, Square Enix ha invece ammesso che è stato ideato con Unreal Engine 4 in quanto lo sviluppo del titolo è ancora in corso, promettendo però che il quarto capitolo della saga sarà realizzato con il nuovo motore next-gen.

Gli sviluppatori hanno anche ammesso di aver preso in considerazione l’idea di chiamare il nuovo capitolo Verum Rex, ma alla fine è stato deciso di mantenere semplicemente Kingdom Hearts 4 come nome definitivo perché volevano rendere chiaro che Sora è ancora una volta al centro della storia.

Il potenziale cambio di nome si è riflettuto anche sul nuovo logo, che non è passato inosservato dai fan: Square Enix ha infatti ammesso che la scelta è stata adottata in quanto sarà l’inizio di una nuova saga e che la serie Seekers of Darkness si è ormai conclusa.

Ci sarà anche un segreto da svelare per i fan di vecchia data, considerando che gli autori svelano che i trailer del quarto episodio e di Missing Link sono narrati da un personaggio che conoscono bene, sebbene ovviamente non abbiano rivelato di chi si tratta.

Le rivelazioni si concludono con la conferma di un nuovo mondo attualmente in sviluppo: Square Enix ha svelato che scopriremo più dettagli subito dopo il periodo in cui si sarebbe svolto l’E3, quindi con molta probabilità bisognerà attendere il periodo estivo.

La scelta di svelare il quarto capitolo in questo momento sembra infatti sia stata fatta per evitare che il titolo potesse essere oggetto di leak: non resta dunque che pazientare per avere una conferma definitiva sulle piattaforme previste e per saperne di più sulla prossima avventura di Sora.

Kingdom Hearts è sicuramente un franchise che ha lasciato tantissimi ricordi ai fan che l’hanno giocato: proprio negli ultimi giorni avevano infatti festeggiato il 20esimo anniversario con tantissimi tributi e per questo motivo in molti sono rimasti entusiasti per l’annuncio.