Kingdom Hearts 4 è già in sviluppo, ma Pippo non ne sapeva ancora nulla

L’annuncio di Kingdom Hearts 4 ha entusiasmato i fan della saga in tutto il mondo, ma clamorosamente un doppiatore molto importante non aveva ancora idea che un nuovo capitolo fosse in arrivo.

Si tratta di Bill Farmer, la voce inglese di Pippo, il celebre personaggio Disney e uno dei principali protagonisti del franchise ideato da Square Enix (potete acquistare il terzo capitolo a un prezzo vantaggioso su Amazon), che stando al resoconto di un fan non era stato ancora informato della produzione di un quarto episodio.

Nirav Gandhi di GameLuster (via TheGamer) ha infatti incontrato l’attore alla convention MomoCon 2022 e, stando a quanto raccontato da lui stesso su Twitter, pare che sia stato proprio grazie al loro incontro che Farmer ha appreso la notizia.

Vale la pena di ricordare che Square Enix ha rilasciato esclusivamente un trailer in lingua giapponese: evidentemente il publisher non avrebbe ancora avviato i lavori per la localizzazione internazionale del titolo.

Gandhi ha commentato il curioso avvenimento sul suo account Twitter, sottolineando di non poter credere di essere stato lui il primo a comunicare a Pippo l’arrivo di un nuovo capitolo della saga.

Bill Farmer ha infatti ammesso che Square Enix «non gli ha mai detto cose del genere» e che ironicamente riesce ad apprenderle grazie ai fan, prima ancora che il publisher si metta effettivamente in contatto con lui.

Il doppiatore si è poi lasciato andare a una battuta, sottolineando che almeno adesso sa «che c’è del lavoro in arrivo» nel prossimo futuro.

I can't believe I just announced Kingdom hearts 4 to Goofy directly. He was like "you know they never told me these things, I only find out from fans at conventions. At least I know I've got work coming." pic.twitter.com/hHHISy3l5W — The Nirav-Ana Initiative (@Gandheezy) May 27, 2022

La voce di Pippo ha in ogni caso chiarito che c’è un motivo ben preciso per cui non era stato ancora informato sullo sviluppo di Kingdom Hearts 4: Square Enix decide infatti di organizzare tutti i preparativi per il doppiaggio internazionale soltanto dopo aver concluso ed editato tutto il materiale in lingua giapponese.

Di conseguenza, lo sviluppo del quarto capitolo sembrerebbe ancora essere in piena fase iniziale, motivo per il quale Bill Farmer non è stato ancora contattato: il doppiatore ha in ogni caso sottolineato che adora lavorare su Kingdom Hearts ed è sempre emozionato all’idea di tornare a lavorarci sopra, anche se ammette di non avere le idee ben chiare su cosa succeda effettivamente all’interno dei giochi.

Ricordiamo che gli sviluppatori hanno promesso un’esperienza davvero next-gen, ma che dovremmo saperne ufficialmente di più soltanto nel periodo estivo.

Se volete ingannare l’attesa per il quarto capitolo e fare il punto della situazione, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo attualmente su Kingdom Hearts 4.