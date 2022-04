Final Fantasy 9 Remake potrebbe essere stato “confermato” da Kingdom Hearts 4

Le sorprese di Square Enix potrebbero non essere finite dopo l’annuncio di Kingdom Hearts 4: il reveal della quarta avventura di Sora potrebbe infatti avere inavvertitamente confermato anche il potenziale remake di Final Fantasy 9.

Da tempo si vocifera infatti di un rifacimento dell’amatissimo nono capitolo della saga, sulla scia di quanto già accaduto recentemente con Final Fantasy VII Remake (che potete acquistare in offerta su Amazon).

Final Fantasy 9 Remake era infatti uno dei tanti giochi presenti nel gigantesco leak di GeForce NOW, che precedentemente aveva confermato, tra i tanti giochi, anche le versioni PC di God of War e Uncharted.

L’annuncio di Kingdom Hearts 4 è dunque diventato particolarmente rilevante anche per i fan del grande classico: anche il quarto capitolo di Sora era presente nel leak di Nvidia.

Come ricordato da VGC, quasi tutti i giochi Square Enix presenti nel leak sono stati confermati, con le uniche eccezioni di Final Fantasy 9 Remake e di un remake di Final Fantasy Tactics, quest’ultimo già oggetto di un recente rinnovo del marchio registrato.

Il classico uscito originariamente nel 2000 su PlayStation potrebbe dunque essere ri-adattato per gli standard di nuova generazione, che permetterebbero di renderlo accessibile a una fascia più ampia di nuovi giocatori.

Ovviamente, occorre ricordare che al momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Square Enix, né è stato rinnovato alcun marchio relativo al remake del nono capitolo.

In ogni caso, il fatto che il leak si sia rivelato corretto fino a questo momento non può che stuzzicare la curiosità di fan e addetti ai lavori: non resta che attendere fiduciosi l’arrivo di eventuali ulteriori novità al riguardo.

Per il momento, vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni: qualora dovesse arrivare un annuncio ufficiale da parte di Square Enix, vi terremo naturalmente aggiornati in tempo reale sulle nostre pagine.

Gli sviluppatori hanno comunque colto l’occasione per svelare i primi dettagli ufficiali su Kingdom Hearts 4, che sarà realizzato in Unreal Engine 5: curiosamente, il reveal è arrivato in anticipo proprio perché il publisher voleva evitare ulteriori leak.