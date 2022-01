Kingdom Hearts 4 potrebbe essere legato a… una stanza d’albergo?

Sebbene non ci siano informazioni, né idee, riguardo un probabile Kingdom Hearts 4, i fan sanno che la saga di Square Enix non è davvero finita.

Il discusso terzo capitolo ha messo un punto alla grande epopea di Sora, ma questo è un franchise che sicuramente tornerà in qualche modo.

Nell’attesa di Kingdom Hearts 4, se mai esisterà, i fan si sono potuti consolare con un bellissimo musical con i pupazzi animati.

L’intera saga è arrivata anche su Nintendo Switch, così i fan della Grande N potranno finalmente vivere la gioia delle avventure di Sora e dei suoi amici.

In queste ore è emersa una teoria abbastanza curiosa, che i fan hanno elaborato riguardo un eventuale futuro della storia dopo Kingdom Hearts III.

La saga di Kingdom Hearts non è mai stata estremamente semplice da seguire, tra le miriadi di giochi sparse tra varie piattaforme che hanno composto il mosaico della trama in tutti questi anni.

Per questo la teoria in questione non sembra così astrusa, rispetto a quanto succede con le teorie dei fan di altri franchise. Come riportato da IGN US, infatti, c’è una stanza d’albergo che potrebbe essere legata proprio a Kingdom Hearts 4.

La divisione Disney di Tokyo ha creato una stanza d’hotel a tema Kingdom Hearts, per celebrare il ventesimo anniversario della saga. Arredata di tutto punto, come è ovvio che sia, i fan credono che un oggetto al suo interno possa essere collegato a dettagli di trama mai svelati prima.

La compagnia aveva avvertito i fan che, all’interno della stanza, ci sarebbe stato un oggetto segreto. Nello specifico si tratta di uno scrigno del tesoro, che gli ospiti della stanza possono aprire con una chiave speciale.

The Sora and Kairi bedding and photo frames are so pretty❤️ #KingdomHearts pic.twitter.com/odcsGeTstq — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) January 23, 2022

La keyblade presente all’interno dello scrigno è molto simile a quelle viste all’interno di Kingdom Hearts, ma alcuni dettagli sono diversi. Proprio per questo motivo i fan credono che sia legata a qualcosa di mai visto prima.

Nel frattempo la saga è già arrivata su Nintendo Switch, e potete recuperarla finalmente per interno con un pacchetto unico (e provarla gratis).

Videogiochi che saranno giocabili solamente in cloud, per una motivazione molto precisa che Square Enix ha svelato tempo fa.