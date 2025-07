Come ogni settimana, Epic Games Store torna puntuale con la sua iniziativa dedicata ai giochi gratuiti, e anche stavolta le proposte sapranno accontentare gusti molto diversi.

A partire da oggi, giovedì 3 luglio, è possibile aggiungere gratuitamente alla propria libreria Backpack Hero e Figment, due titoli differenti ma entrambi degni di nota, riscattabili fino al 10 luglio.

Backpack Hero è un roguelike strategico fuori dagli schemi, con una meccanica davvero particolare: non basta ottenere gli oggetti giusti, ma bisogna anche sistemarli con criterio nello zaino.

La gestione dello spazio diventa parte fondamentale del gioco, trasformando ogni decisione in un potenziale punto di svolta. Il titolo è stato apprezzato per la sua freschezza e per il buon equilibrio tra esplorazione, combattimento e pianificazione.

Un approccio originale rispetto ai soliti deckbuilder roguelike: conta non solo cosa porti con te, ma anche come lo organizzi all'interno dello zaino.

Figment, invece, è un'avventura action musicale ambientata nella psiche umana. Si presenta come un puzzle game vivace e onirico, in grado di mescolare atmosfere infantili con tematiche adulte come il lutto, la malattia e il trauma.

Come ottenere i giochi gratuiti su Epic Games Store:

Entrambi i giochi sono ora disponibili gratuitamente su Epic Games Store dal 3 al 10 luglio: una volta riscattati, resteranno vostri per sempre. Se cercate qualcosa di originale o volete semplicemente arricchire la vostra collezione senza spendere nulla, non lasciateveli sfuggire.

