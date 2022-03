Kingdom Hearts compie 20 anni, i fan (e non solo) invadono Twitter di ricordi

Questi sono anni di grandi festeggiamenti perché tanti franchise videoludici arrivano ad accumulare tanti anni alle spalle, come Kingdom Hearts ed i suoi 20 anni dall’uscita del titolo originale.

Una saga davvero lunghissima, spalmata su tantissime piattaforme e generazioni, che ha visto Square Enix e Disney unirsi in un franchise unico.

Talmente amata che, durante la parata d’inaugurazione delle recenti Olimpiadi, proprio per la delegazione del nostro Paese è stata scelta una traccia di Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts ha festeggiato, in anticipo, i suoi 20 anni portando Sora in uno dei mondi più immensi di Nintendo: un reveal che è stato clamoroso.

Il titolo che unì in maniera sbalorditiva, per l’epoca e ancora oggi, i mondi di Disney e Square Enix uscì il 28 marzo 2002 in Giappone. Da noi sarebbe arrivato solamente il 15 novembre di quell’anno.

I franchise videoludica di quell’epoca sono sempre curiosi da ricordare, perché le release mondiali erano ancora concetti molto lontani.

Kingdom Hearts compie 20 anni e, come accade in questi casi, i fan di tutto il mondo ricordano la loro esperienza con la storia di Sora e tutti i suoi amici, e nemici.

In primis Square Enix stessa, attraverso l’account ufficiale, che ringrazia tutti gli appassionati per aver vissuto la storia di Sora in tutti questi anni.

Twenty years ago today the original Kingdom Hearts first launched in Japan and we started an unforgettable journey with Sora, Donald and Goofy.

Whether you’re new to Kingdom Hearts or have been with us from the very beginning, thank you for everything ❤️ #KH20th pic.twitter.com/05tHTOBc9p

— KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) March 28, 2022