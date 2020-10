Kingdom Come Deliverance si sdoppia: il Medioevo diventa una serie TV (o un film)

Il panorama degli adattamenti sul piccolo e sul grande schermo nati dai videogiochi continua ad ampliarsi. Mentre sono in lavorazione due serie Netflix dedicate a Resident Evil, un film sullo stesso franchise, una serie su The Last of Us e un film su Yakuza, solo per citarne alcune, ecco arrivare anche la conferma di una serie TV di Kingdom Come: Deliverance.

Svelato in esclusiva da Variety, questo adattamento sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Wild Sheep Content e il team polacco Warhorse Studios. L’opera sarà un «make-over live-action» del videogioco omonimo e ci porterà quindi nelle lande medievali europee in cui è ambientato il gioco, nel Regno di Boemia nel 1403 d.C..

In realtà, le parti coinvolte non hanno ancora precisato se si tratterà di un film o di una serie TV, anticipando solo che al momento sono al lavoro per cercare sceneggiatori e registi che possano rendere realtà il progetto. A occuparsene sarà, appunto, Wild Sheep Content, compagnia con sede a Los Angeles e fondata dall’ex dirigente Netflix Erik Barmack, che si è detto particolarmente entusiasta delle prospettive aperte da questo idillio.

Kingdom Come: Deliverance arriverà anche su Netflix

«È particolarmente interessante che videogiochi con un forte comparto narrativo, come The Witcher (altra saga divenuta prima videogioco e poi serie Netflix) e Kingdom Come: Deliverance siano adattabili in modo unico. È interessante il fatto che siano, allo stesso tempo, sia così tanto locali, sia prodotti globali.»

Vedremo in che modo sarà trasposta sul piccolo (o grande) schermo la vicenda narrata dal titolo di Warhorse, che ci portava nel bel mezzo del Sacro Romano Impero a scoprire le tragiche vicende di Henry e della sua famiglia, pronto a dichiarare guerra, a modo suo, a Re Sigismondo d’Ungheria.

La particolarità del gioco era la sua volontà di raccontare uno scenario medievale credibile e storicamente accurato: niente gioco di ruolo con mostri, demoni e magie, quindi, ma spade, alabarde e clangore di scudi e armature.

Kingdom Come: Deliverance è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.