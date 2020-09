È ufficiale: Yakuza diventa un film!

Il mondo del cinema si prepara ad accogliere a un nuovo ambizioso adattamento dal mondo dei videogiochi: nel corso della giornata odierna, infatti, SEGA ha confermato di essere al lavoro su un film live-action del suo Yakuza. A darne notizia sono i colleghi del sito Variety, che in esclusiva rivelano i primissimi dettagli di questa produzione per il grande schermo.

Il film sarà prodotto da Erik Barmack, da Roberto Grande e da Joshua Long, mentre le etichette 1212 (Scary Stories to tell in the Dark) e Wild Sheep (Sacred Games, Quicksand) saranno incaricate di renderlo in realtà. Secondo quanto anticipato da Variety, entrambe stanno attualmente lavorando per trovare gli sceneggiatori che mettano insieme il copione del film.

Kazuma Kiryu dovrebbe essere il protagonista del film di Yakuza

«Yakuza ci offre un nuovo scenario in cui ambientare delle storie coinvolgenti con personaggi complessi e un’ambientazione unica, che gli spettatori raramente hanno visto» ha commentato 1212 ai microfoni di Variety. «La saga di Kazuma Kiryu ha costruito un suo appeal cinematografico – un mix di azione cinetica con delle scorribande nella commedia, numerose storyline convergenti e un viaggio intrigante verso la redenzione.»

Dal suo esordio nel 2005, la saga di Yakuza ha avuto un ottimo successo di pubblico, arrivando anche in Occidente – dove stiamo aspettando il futuro Yakuza: Like a Dragon, ormai prossimo alla release.

Vi ricordiamo che sono ormai parecchi i progetti in lavorazione per il passaggio dal videogioco al grande o piccolo schermo: sono in corso, ad esempio, i lavori sulla serie di The Last of Us, ma anche quelli sull’adattamento Netflix di Resident Evil, oltre che su quello di Monster Hunter o sul film di Metal Gear Solid.