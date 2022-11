Killer Instinct, un indizio accenna al ritorno della saga (e c’è un countdown)

Tra i picchiaduro più in voga negli anni ’90, Killer Instinct è sicuramente uno dei maggiori esponenti del genere di appartenenza, poco sotto saghe come quella di Mortal Kombat e Street Fighter.

L’ultimo capitolo della serie uscito su Xbox (che trovate su Amazon) è stato sicuramente gradito dai fan, sebbene non abbia impattato nell’industria come molti speravano.

Nella nostra vecchia recensione vi abbiamo raccontato che «Killer Instinct è un titolo maturo, che mescola sapientemente un lavoro qualitativo particolarmente alto sia in single player che in multiplayer, con una particolare attenzione al competitivo».

Ora, come riportato su Reddit, sembra proprio che ci sia stato un accenno a un nuovo, presunto capitolo della storica serie di picchiaduro a incontri.

Il team di sviluppo chiamato Code Mystics ha infatti pubblicato un tweet che rimanda palesemente alla serie di Killer Instinct, senza alcun preavviso apparente.

Ciò alimenta ovviamente i rumor su un possibile nuovo capitolo della saga nata in sala giochi e poi convertita con successo sulle console Nintendo dell’epoca.

Nel tweet – visionabile poco sotto – è possibile notare infatti un’immagine tridimensionale piuttosto dozzinale che rimanda chiaramente al cabinato originale da sala (anzi, due).

Come se non bastasse, in fondo all’immagine è visibile anche uno strano indirizzo web (che rimanda a questa pagina), con tanto di conto alla rovescia che dovrebbe scadere alle 4.30 del mattino ora italiana del prossimo 2 dicembre.

Al momento non è chiaro cosa succederà alla fine del countdown, sebbene come spesso accade è consigliabile evitare facili entusiasmi. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che mesi fa il capo della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, aveva discusso durante il podcast Dropped Frames di come Killer Instinct sia visto internamente alla Casa di Redmond.

