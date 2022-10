Street Fighter 6 sarà accessibile anche per i giocatori non vedenti

Il tema dell’accessibilità nei videogiochi è sempre più importante, e Street Fighter 6 sarà tra i titoli che faranno la loro parte in questo senso.

Cosa che non aveva fatto granché con il quinto capitolo, che potete ancora trovare su Amazon nella sua edizione migliore, ma erano altri tempi non c’erano molti videogiochi che facevano altrettanto.

Tra i titoli che hanno fatto molto per l’accessibilità negli ultimi tempi c’è Horizon Forbidden West, che ha inserito una serie di opzioni davvero niente male.

E ancora prima Forza Horizon 5, per saltare sulla concorrenza, che già a sua volta aveva inserito delle opzioni di accessibilità molto utili.

Si potrebbe pensare che un picchiaduro, per sua natura, non possa fare putroppo granché per aiutare i giocatori con disabilità.

Trattandosi di videogiochi complicati nella loro essenza è difficile immaginare un modo per renderli più accessibili. Ma Street Fighter 6 ce l’ha fatta.

Come riporta The Gamer, Street Fighter 6 avrà alcune opzioni di accessibilità molto importanti, come è stato scoperto durante il recente beta test chiuso.

I fan hanno scoperto che il gioco ha una vasta gamma di opzioni audio, le quali consentiranno di combattere interamente basandosi sui suoni. Questo significa poter rendere il gioco completamente accessibile anche ai non vedenti.

#StreetFighter6 In-Game Accessibility Features: You can enable sound effects that will make noise in certain scenarios. Examples include the distance to the opponent, certain sounds when you land a low, mid, or high attack, and more.#StreetFighter6ClosedBeta #SF6CBT pic.twitter.com/KXc14MSgm8

