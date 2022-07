John Romero svela l’erede di Doom: ecco il nuovo FPS in Unreal Engine 5

Con un breve comunicato lanciato ai propri follower, John Romero ha annunciato di essere ufficialmente al lavoro su un nuovo sparatutto in prima persona, che potrebbe rappresentare il suo erede spirituale dei primi Doom.

Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che il leggendario game director ha contribuito a creare alcuni dei più grandi sparatutto in prima persona di id Software, come Quake e Doom (potete acquistare Doom Eternal in consegna rapida su Amazon), ma che oggi lavora con la sua compagnia Romero Games.

In queste ore è però arrivato un annuncio a sorpresa: il suo studio è attualmente impegnato a lavorare su un nuovo misterioso sparatutto in prima persona, che sarà realizzato in Unreal Engine 5.

Al momento non sappiamo molto su questo nuovo titolo, ma è stato confermato che si tratterà di una nuova IP e che rappresenterà «una nuova alba» per il suo studio.

Romero Games è attualmente alla ricerca di staff in grado di collaborare a questo ambizioso progetto: in particolare, i candidati interessati devono possedere una buona esperienza con Unreal Engine 5.

Al momento questo è letteralmente tutto ciò che il game director ha voluto svelare ai suoi fan: non sono infatti stati rilasciati screenshot, indizi sul gameplay e nemmeno un titolo ufficiale.

È dunque plausibile immaginare che questo nuovo sparatutto in prima persona next-gen sia attualmente ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, come del resto dimostrato dalle tante posizioni aperte sul sito ufficiale della compagnia.

Considerando però che l’autore è sicuramente molto importante, soprattutto in ottica FPS, resta in ogni caso tanta curiosità di scoprire cosa uscirà fuori da questo progetto: da parte nostra vi terremo prontamente aggiornati non appena sapremo ulteriori novità.

Ricordiamo che l’ultimo progetto a cui John Romero ha lavorato ufficialmente è stato Empire of Sin, un titolo in cui il director ha voluto inserire anche la sua bisnonna come personaggio in-game.

John Romero è sempre stato particolarmente attento allo sviluppo degli sparatutto, anticipando in tempi non sospetti che i battle royale non avrebbero sostituito interamente gli FPS, trattandosi esclusivamente di una categoria diversa di deathmatch. Per quanto si tratti di una tipologia di gameplay ancora estremamente popolare, oggi possiamo dire che aveva certamente ragione.

Uno dei suoi storici titoli ha compiuto da poche settimane 26 anni: in occasione del suo venticinquesimo anniversario, Romero ha voluto ricordare che Quake è stato un titolo difficile da realizzare, ma che fu «grandioso».