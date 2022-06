Jedi Fallen Order potrebbe diventare una serie Disney+, spunta un rumor

Mondi come quello di Star Wars hanno trovato la loro fortuna nella crossmedialità, e Star Wars Jedi Fallen Order potrebbe fare un passo ulteriore in questo senso.

Il titolo, che trovate su Amazon, è stata una bella sorpresa anche per via del talento di Respawn Entertainment in cabina di regia.

Su questa scia è stato annunciato anche un sequel, che abbiamo visto di recente con un trailer evocativo e completamente next-gen.

Il quale, come riportato qualche tempo fa, potrebbe essere stato collegato anche ad una delle ultime serie di Star Wars apparse su Disney+ di recente.

Ma le cose potrebbero diventare ancora più interessanti, come riportato da un rumor di cui ha parlato Wccftech.

Un rumor dell’insider Kristian Harloff, attivo nel mondo della TV e del cinema, lascia intendere che Cal Kestis, protagonista di Star Wars: Jedi Fallen Order, potrebbe diventare anche il protagonista di una serie Disney+.

Mantenendo anche l’attore originale, ovvero Dominic Monaghan, che presta sembianze e voce a Cal nel videogioco:

«Si dice che Cameron Monaghan abbia effettivamente firmato per interpretare il personaggio di Jedi: Fallen Order in una serie live-action per Disney+. Non ci sono date di produzione stabilite, ma la mia fonte mi dice che sta succedendo.»

Non sarebbe neanche una sorpresa così grande, considerato quanto Star Wars sia un brand che vada ad abbracciare tantissimi mondi dell’intrattenimento differenti.

Questo rumor, per altro, coincide con quanto rivelato da Ewan McGregor, protagonista della serie Kenobi, che come detto poco sopra aveva lasciato intendere ad un legame tra i due prodotti.

Chissà cosa succederà, anche perché in Star Wars Jedi Survivor farà il suo ritorno anche un amato villain della saga (ma non quello che pensate voi).

Rimanendo nel mondo Disney, invece, qualcuno ha voluto rielaborare Lightyear come fosse un gioco per la prima PlayStation. Inutile dire che il risultato è stupendo.