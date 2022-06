Lightyear di Disney Pixar, ma come fosse un gioco PS1

Non è la prima volta che serie o saghe di successo vengono letteralmente trasformate in giochi PS1, come fossero usciti nella gloriosa generazione a 32-bit di Sony.

La console PlayStation è infatti entrata di diritto nella storia, tanto che i giocatori ancora amano omaggiarla in tutti i modi.

Impossibile non ricordare infatti la versione PS1 di Elden Ring, in grado di trasformare il classico soulslike in un titolo di fine anni ’90.

Senza contare neppure il demake di The Last of Us Part II realmente sorprendente, riguardante questa volta il classico Naughty Dog. Ora, però, si è deciso di trasformare l’ultimo film Pixar di successo, in questi giorni al cinema: Lightyear – La vera storia di Buzz.

Ora, il bravissimo Holoopee è tornato in azione, realizzando una versione a 32-bit dell’ultima avventura di Buzz Lightyear.

Il video, visionabile poco sotto, mostra infatti alcune sequenze tratte dalla pellicola Disney Pixar ma con lo stile classico dei giochi PS1, pixel inclusi.

«Questo è il primo demake non legato al gioco che ho provato. È una scelta strana, ma mi è piaciuto provare qualcosa di più cinematografico per cambiare», ha spiegato l’autore.

«Ho animato per lo più a mano, ma ho usato di nuovo un Vive + Glycon per un paio di riprese mocap. Il processo è davvero più veloce. Questa volta ho anche aggiunto un po’ di dithering in stile PS1», ha concluso Holoopee.

Per chi non lo sapesse, Lightyear è un lungometraggio originale creato da Disney e Pixar, il quale ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo era ispirato, il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni.

La regia di Lightyear è affidata a Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar, vincitore di due Annie Awards, già co-regista di Alla ricerca di Dory (2016).

