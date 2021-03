I video che mostrano Demon’s Souls dietro le quinte sono la cosa migliore che vedrete oggi

Quando PlayStation 5 si è affacciata sul mercato, lo scorso mese di novembre, lo ha fatto con al suo arco la freccia Demon’s Souls. Ragionammo in uno speciale del curioso caso di proporre un gioco così elitario come killer application di una nuova generazione – a cui si affiancava comunque una produzione molto più accessibile e AAA, come ad esempio Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Il remake firmato da Bluepoint Games, in ogni caso, non ha deluso: come spiegato dal nostro Domenico nella sua video recensione, il titolo riesce a rimanere fedelissimo alla sua controparte su PS3, innovandone le tecnologie e smussandone gli angoli. Il risultato è un must have per gli amanti del genere, motivo per cui chi ama la saga Souls sarà molto incuriosito dai nuovi video dietro le quinte pubblicati da Sony.

Demon's Souls su PS5

Per realizzare un gioco come Demon’s Souls, che propone delle animazioni molto minuziose, ci sono delle procedure di motion capture da eseguire – sempre più diffuse nelle produzioni maggiori dell’industria. Anziché limitarsi a farle spiegare a Eric Jacobus, a capo dello studio specializzato SuperAlloy Interactive, ecco che così Sony attraverso PlayStation Blog ci ha permesso di vedere in prima persona come si siano svolti i lavori.

«Tutte le animazioni originali del gioco dovevano diventare in motion capture, e io sono stato la loro musa per un anno e mezzo» ha raccontato Jacobus, che ha quindi lavorato parecchio alla creazione delle animazioni che poi abbiamo visto nel gioco.

Il livello di cura è stato notevole, apprendiamo:

Era necessario registrare un set di navigazione per ognuna delle 20 classi di armi, tra cui camminate, corse, scatti, dietrofront, partenze, fermate, svolte e mitragliate, tutte effettuate tenendo il ritmo con un metronomo. Questi movimenti erano combinati tra loro in modelli complessi che abbiamo chiamato “schede di danza”. Chris aveva deciso di registrare le camminate al mattino come riscaldamento, gli scatti e nel pomeriggio, e quando non ce la facevo più, i movimenti “pesanti”. La prima scheda di danza ci è costata una giornata intera, ma pian piano siamo riusciti a diminuire fino ad arrivare a finirne una in 70 minuti.

Non solo un set per ogni classe di arma, ma anche diverse fasi per ogni animazione di combattimento: dalla posa di apertura all’anticipazione, passando per attacco, recupero e posa finale.

C’era anche un altro dettaglio da non sottovalutare: il peso delle armi. Di solito queste scene vengono registrate con oggetti che simulano le armi, ma se questi non hanno un peso credibile allora gli attori che li maneggiano non riusciranno a realizzare un movimento perfetto per il personaggio. Pensate al protagonista di Demon’s Souls: come sarebbe brandire una grossa spada se i movimenti fossero stati registrati con solo un leggerissimo bastone?

Ecco che, così, ci si è ingegnati per realizzare rudimentalmente degli oggetti che fossero più pesanti, tracciati dal motion capture, con i risultati che vedete nei video allegati a questo articolo.

Vi ricordiamo che Demon’s Souls è disponibile con il suo remake solo su PlayStation 5. La prossima opera di Hidetaka Miyazaki, Elden Ring, è uno dei videogiochi più chiacchierati del momento – dato che manca da parecchio tempo dalle scene. Il gioco, vi ricordiamo, sarà una proprietà intellettuale completamente originale, con la lore del suo mondo che sarà realizzata da George R. R. Martin, famosissimo autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Demon’s Souls era uscito originariamente su PlayStation 3 nel 2010 (il 2009 in Giappone).