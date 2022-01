Cuphead arriva finalmente su Netflix: ecco la data di uscita!

Netflix ama i videogiochi, e i videogiochi amano Netflix, e prodotti come The Cuphead Show sono la fusione perfetta di questi due mondi.

L’amatissimo platform in stile retrò è già di suo ispirato ai grandi capolavori di animazione, e l’arrivo su Netflix di uno show ad esso ispirato è la virtuale chiusura del cerchio.

Una serie annunciata ben tre anni fa, e che dopo tutto questo tempo finalmente ci dona una data di uscita per cui aspettare ansiosi davanti al portale di streaming.

Un gioco talmente bello, che Cuphead sarebbe meraviglioso anche se fosse ispirato a cartoni animati di un’altra epoca storica.

E finalmente The Cuphead Show, che nel nostro Paese verrà chiamato La serie di Cuphead ha una data di uscita definitiva per la sua prima stagione.

Come riporta anche Polygon, The Cuphead Show sarà una serie di 12 episodi da 12 minuti, e viene descritto come “una serie comedy incentrata sui personaggi”.

Un vero e proprio cartone animato d’epoca, si direbbe, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 febbraio 2022.

Come potete vedere dal trailer qui sopra, le premesse per un grandissimo prodotto ci sono tutte. Ovviamente è stato recuperato lo stile del videogioco originale, così come i toni da commedia slapstick che potevamo trovare tra una boss fight e l’altra.

Ecco cosa possiamo aspettarci, invece, per quanto riguarda la trama di The Cuphead Show, direttamente dalla divisione italiana di Netflix:

«LA SERIE DI CUPHEAD! segue le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione… tranne quando la posta in gioco è l’ultimo biscotto rimasto! LA SERIE DI CUPHEAD! porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell’assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi.»

Che questa sia la nuova serie in grado di stregare tutti i fan dei videogiochi (e non solo), come Arcane ha fatto anche con Hideo Kojima?

Tra l’altro è in arrivo anche l’attesissimo, primo DLC di Cuphead: ecco la data di uscita e tutto quello che dovete sapere.