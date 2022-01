The Witcher, la stagione 3 della serie Netflix è sempre più vicina

The Witcher è diventato un brand fortissimo nel corso degli anni, una proprietà intellettuale che ormai spazia su moltissimi medium di intrattenimento.

Tra questi c’è anche un gioco di ruolo, cartaceo, che rievoca le atmosfere dei romanzi originali, ed ovviamente i videogiochi di CD Projekt Red.

Ma è indubbio che la serie Netflix abbia dato una ulteriore spinta, forse la più importante, verso la popolarità, con una seconda stagione che è entrata nelle classifiche più importanti.

Un successo davvero notevole, che ha portato alla conferma della terza stagione, di cui abbiamo già le prime informazioni.

Il successo della serie Netflix è stato fin da subito molto elevato, anche se non c’erano probabilmente troppi dubbi considerando il successo del materiale originale.

Talmente elevato che, come sapete, a pochissimi giorni dall’uscita della seconda stagione è stata già confermata la terza da parte della piattaforma di streaming.

Non sappiamo ancora quando The Witcher tornerà per la terza volta su Netflix, ma oggi scopriamo che la produzione è ufficialmente cominciata.

La macchina produttiva è quindi in moto e, anche se siamo ben lontani dall’inizio delle riprese (e tanto meno l’uscita), sappiamo che è iniziato il conto alla rovescia.

Come riporta Gamespot, la produzione sta cominciando a cercare le migliori location in cui girare la terza stagione, e alcune di queste sono state mostrate anche sul profilo Instagram del produttore della serie Steve Gaub.

Comincia quindi ufficialmente l’attesa per la terza stagione di The Witcher, con una Netflix che ovviamente non sembra avere intenzione di lesinare in quanto a qualità produttiva.

Ma come sarebbe la serie se fosse… un videogioco? Qualcuno ha provato ad inserire l’hud di The Witcher 3 in una delle scene della prima stagione.

Qualcuno ha voluto fondere queste due rappresentazioni del franchise con protagonista Geralt, dando alla versione videoludica dello strigo il volto di Henry Cavill.