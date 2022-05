In Red Dead Redemption 2 si possono incontrare delle persone davvero fastidiose

Red Dead Redemption 2 è uno di quei giochi intramontabili della scorsa generazione che molto probabilmente rimarrà per sempre nel cuore dei tanti appassionati.

Il titolo in salsa western di Rockstar Games (che trovate in forte sconto su Amazon) è pieno di sorprese, luoghi da visitare, personaggi da incontrare e segreti da scovare.

Uno dei punti di forza di RDR2 è, senza ombra di dubbio, l’estremo realismo e il livello di dettaglio, che eleva l’immersività a vette esagerate, tanto da fare sentire il giocatore come se si trovasse esattamente lì, alla fine dell’800, con Dutch e la sua banda.

La mappa del gioco è vasta, ed è creata in modo tale da spingere l’utente a intraprendere lunghe cavalcate in sella al suo fedele destriero per raggiungere i vari punti di interesse.

Durante queste lunghe traversate, il giocatore incontrerà, naturalmente, molti NPC intenti a portare avanti la propria giornata, svolgere i propri compiti, o anche cavalcare per le strade.

Adesso però un utente Reddit di nome spaghetti_in_my_shoe si è reso conto di un particolare molto interessante, che riguarda proprio questi incontri a cavallo, e che rivela una fastidiosa realtà.

Nella clip di gameplay che vi riportiamo qui di seguito si notano ben due incontri diversi in cui due NPC a cavallo vanno incontro al giocatore e si dirigono intenzionalmente verso di esso, andando inevitabilmente a sbattere con il buon Arthur Morgan.

Nonostante il giocatore tenti anche di scansarli, gli uomini a cavallo non gli danno scampo, e finiscono per far cadere rovinosamente il nostro protagonista. L’utente però non si dà per vinto e, dopo essersi rialzato, ripaga a suon di pugni i malcapitati.

Nella didascalia del video il giocatore in questione si chiede (giustamente) se un a cosa del genere sia stata ingegnosamente pensata dagli sviluppatori stessi, ma probabilmente non conosceremo mai la risposta a questa comprensibile domanda.

Se siete amanti di RDR2 potete anche dare un’occhiata a questi stupendi quadri che lo omaggiano, oppure godervi una sua versione next-gen.

Ma non solo, perché qualcuno ha anche immaginato come sarebbe il capitolo originale della serie in Unreal Engine 5, ecco il video.