Red Dead Redemption 2, qualcuno ha reso next-gen solo i cattivi, perché sì

I fan di Red Dead Redemption 2 aspettano a braccia aperte una eventuale versione next-gen dell’open world ambientato nel Far West, sebbene a ingannare l’attesa ci abbiano ora pensato alcuni appassionati.

Il capolavoro western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è infatti da tempo al centro di mod di vario genere.

Mentre qualcuno ha deciso di ricreare in Unreal Engine 5 il capitolo originale, ci sono fan che amano dilettarsi a rendere ancora più bello da vedere il secondo capitolo.

Difatti, come riportato anche da DSO Gaming, una mod di Red Dead Redemption 2 ha deciso di dare nuovo lustro alle texture degli antagonisti del gioco.

Non c’è dubbio che Red Dead Redemption 2 sia ancora oggi uno dei giochi più belli su PC, anche il titolo presenta alcune texture a bassa risoluzione.

Per ovviare a questo problema, il modder “AClassySliceOfToast” ha infatti rilasciato un HD Texture Pack che rilegge le texture dei cattivi presenti nel gioco.

Secondo la descrizione, questo pacchetto aggiorna tutti gli antagonisti a una risoluzione più alta, specie per quanto riguarda la pelle e gli abiti di alcuni personaggi.

A quanto pare, questo pacchetto utilizza tecniche di intelligenza artificiale per upscalare le texture originali, pertanto le texture migliorate hanno di fatto un aspetto identico a quelle della versione vanilla.

Se ci state facendo un pensierino (considerando anche la bellezza del risultato finale, sottolineato dalle immagini che trovate poco sopra), non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo per poter scaricare la mod in forma del tutto gratuita.

Restando in tema Far West, secondo le ultime indiscrezioni Rockstar Games sarebbe attualmente al lavoro su Red Dead Redemption Remake oltre a un porting next-gen del secondo capitolo.

Senza contare che Red Dead Redemption 2 potrebbe davvero arrivare a breve anche su PS5 e Xbox Series X|S, incrociando le dita.