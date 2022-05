Come sarebbe Red Dead Redemption Remake in Unreal Engine 5? Probabilmente così

Quella di Red Dead Redemption è una saga storica e iconica, che ha permesso ai giocatori di vivere delle avventure al cardiopalma, dense di emozioni, che difficilmente si possono dimenticare.

Dopo che l’ultimo capitolo (potete acquistare Red Dead Redemption 2 su Amazon) ha avuto tutto il successo che si meritava, entrando di diritto nell’empireo dei capolavori del genere, molti fan adesso si chiedono se avranno mai fra le mani un remake next-gen del primo gioco della serie.

Effettivamente negli ultimi giorni sono spuntate delle indiscrezioni a riguardo, pompando a mille le aspettative degli appassionati, che non vedrebbero l’ora di ritornare nei panni del famigerato John Marston.

Nonostante i rumor e i fan in subbuglio, ancora non ci sono notizie ufficiali riguardo un eventuale remake di RDR, ma adesso qualcuno ha deciso di dare un assaggio ai tanti giocatori in attesa di quello che sarebbe il primo capitolo con una grafica veramente next-gen.

L’utente Enfant Terrible ha pubblicato su YouTube un video in cui immagina Red Dead Redemption remake in Unreal Engine 5, e ciò che ne è venuto fuori è un bellissimo concept trailer che mostra il titolo in una veste tutta nuova, con tanto di grafica spacca mascella.

Nel video qui sopra vediamo sfilare paesaggi splendidi e dettagli perfetti, in un’alternanza di canyon, praterie, montagne e vallate piene di vegetazione.

Troviamo ovviamente l’immancabile John Marston, protagonista incontrastato del primo capitolo e coprotagonista delle struggenti vicende narrate nel secondo.

Se volete vedere altri lavori dell’utente responsabile della creazione di questo fantastico trailer, potete dare un’occhiata al video su come sarebbe The Last of Us remake, sempre in Unreal Engine 5.

Per concludere, nell’attesa di saperne di più su questo fantomatico remake di Red Dead Redemption, vi ricordiamo che anche RDR2 non ha smesso di intrattenere i giocatori, e anche per quest’ultimo ci potrebbero essere delle belle notizie.