In realtà, i numeri delle (discusse) vendite di Days Gone potrebbero essere sbagliati

Days Gone, il titolo a tema zombie uscito nel 2019 per PlayStation 4, è recentemente stato sulla bocca di tutti per una spinosa questione riguardante i suoi dati di vendita.

Sappiamo bene infatti che l’IP di Bend Studio ha in effetti appassionato molti fan, ma nonostante ciò l’ipotesi per un sequel del titolo è naufragata prima ancora di prendere il largo, con il pretesto che il gioco fosse stato penalizzato dai giocatori che avevano aspettato per acquistarlo non a prezzo pieno.

Ma la questione delle vendite non finisce certo qui. Recentemente infatti Sony ha condiviso orgogliosamente il numero raggiunto da Ghost of Tsushima, che ha toccato il sorprendente risultato di ben 8 milioni di copie vendute.

A questo punto è intervenuto il game director di Days Gone, Jeff Ross, il quale ha affermato che il numero di copie del titolo di Bend Studio aveva effettivamente superato gli 8 milioni, e che nonostante ciò al team quei dati fossero stati fatti percepire come un fallimento.

A quanto pare tuttavia quanto affermato da Ross potrebbe non essere completamente esatto.

In un intervista sul canale YouTube di David Jaffe, creatore di God of War, veniamo a sapere che i dati divulgati da Ross sono stati ottenuti dall’ormai defunto sito di tracking dei trofei Gamestat.

I numeri di Gamestat però, data la stessa natura del sito, tendevano a essere stime approssimative. Bisogna infatti notare che quei numeri includevano anche copie usate, noleggi, condivisioni di giochi, omaggi gratuiti per PS Plus e via dicendo, il che significa che in tal caso i numeri di vendita vera e propria potrebbero essere effettivamente inferiori a quelli indicati da Ross.

Ovviamente non sappiamo quale sia il divario tra le cifre indicate da Ross e gli effettivi dati di vendita: Sony, infatti, non si è espressa in tal senso, lasciando tutti a bocca asciutta senza alcun numero ufficiale.

Nell’attesa di saperne di più, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra recensione di Days Gone, nel caso in cui voleste approcciarvi al titolo di Bend Studio, che ricordiamo è disponibile anche per PC.