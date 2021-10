Days Gone 2 non si farà mai, consolatevi con questa versione in miniatura

Tra le più grandi ferite degli utenti PlayStation c’è sicuramente quella di Days Gone 2, sequel del titolo di Bend Studio che è stato giustiziato da Sony stessa.

Il titolo originale fu uno dei più chiacchierati della stagione 2019, perché Days Gone ricevette recensioni molto tiepide ma fu amato dal pubblico.

Proprio per questo, fino a non molto tempo fa, i fan non si sono dati per vinti ed hanno chiesto a Sony un sequel dell’open world pieno di zombie e motociclette.

Ma non è servita a niente la levata di scudi dei fan, nonché il grande apprezzamento, Sony ha deciso che Bend Studio dovrà lavorare ad altro.

Così, a due anni dall’uscita del titolo su PlayStation 4, non sappiamo ancora cosa stia facendo esattamente Bend Studio, ma di sicuro non Days Gone 2.

Mentre i fan si struggono per l’impossibilità di vedere un seguito alle avventure di Deacon St. John, c’è chi ha deciso di omaggiare Days Gone con una vera opera d’arte.

Si tratta di un diorama realizzato dallo youtuber Flurdeh, facente parte di una serie chiamata “The Beauty of the Video Games” in cui, come suggerisce il nome, celebra la bellezza nei videogiochi.

Come già fatto in passato, il content creator ha ricreato alcuni scenari di Days Gone come se fosse un diorama in miniatura, ovviamente digitale.

Il risultato che potete vedere nel video qui sopra è come sempre di ottima qualità, talmente tanta che più che consolarci, ci fa pensare a quanto potenziale ci potesse essere nel franchise.

Ma Days Gone non c’è più e, parafrasando proprio il titolo del gioco, non possiamo soffermarci troppo sui bei tempi andati.

Quello che c’è, invece, è un potenziale nuovo progetto del team di sviluppo, un vociferato tie-in per PlayStation 5.

Mentre è stato lo stesso Bend Studio, di recente, a far credere a tutti i giocatori di doversi preparare ad un grande annuncio riguardo il ritorno di una IP storica. Cosa stanno nascondendo gli sviluppatori?

Days Gone, nel frattempo, è uscito anche su PC con un porting di grande qualità. Ve ne abbiamo parlato all’epoca nella nostra dettagliata recensione.