In quale nazione è ambientato Resident Evil Village? Ecco l’ipotesi più accreditata

In occasione del Resident Evil Showcase di ieri notte, Capcom ha finalmente svelato data di uscita, demo giocabile e piattaforme di riferimento per il nuovo e attesissimo Resident Evil Village, previsto durante il mese di maggio di quest’anno.

L’ambientazione di gioco, decisamente crepuscolare e dalle tinte gotiche, ha già fatto viaggiare con la mente i fan storici della saga, abituati il più delle volte a solcare le strade infestate di zombie di Raccoon City (sebbene sia Resident Evil 4 che Resident Evil 7 in primis, hanno cambiato setting più che volentieri).

Quindi, la domanda sorge spontanea: in quale nazione è ambientato il prossimo Resident Evil Village? Sembra che l’avventura avrà luogo in un villaggio dimenticato in Romania (o quanto meno, per la maggior parte del tempo), tanto che alcuni fan hanno colto questa informazione da un dettaglio specifico.

Sembra infatti che la valuta che utilizzeremo per acquistare oggetti dal mercante sia nota come “Lei”, ossia il plurale di “Leu”, la moneta ufficiale della Romania. A fronte di ciò, possiamo tranquillamente presumere che il protagonista Ethan Winters scalerà i sentieri e gli inospitali scenari della nota regione circondata dai monti Carpazi.

Ricordiamo anche che Capcom ha da poco condiviso i primi dettagli sulla seconda demo di Resident Evil Village, molto più ricca di contenuti quando arriverà nel corso della primavera e su tutte le altre piattaforme (Maiden è invece scaricabile solo su PlayStation 5).

Resident Evil Village arriverà anche in versione old-gen, vale a dire su PS4 e Xbox One, in contemporanea alle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 7 maggio.