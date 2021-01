Dove trovare la collana nella demo di Resident Evil Village e a cosa serve

Mentre i fan sono in attesa del 7 maggio per mettere definitivamente le mani su Resident Evil Village, Capcom ha reso disponibile in queste ore una demo, battezzata Maiden, che è possibile scaricare gratis su PlayStation 5.

Una ulteriore demo è attesa per la prossima primavera anche su altre piattaforme e, in attesa di quel momento, anche noi di SpazioGames ci siamo tuffati nel castello di Lady Dimitrescu, raccontandovi le nostre impressioni e giocando con voi la prima run. Sebbene la demo sia abbastanza lineare e non nasconda troppi segreti che è possibile perdersi, sta facendo parlare di sé una misteriosa collana, che alcuni giocatori hanno trovato e non sanno come usare – o che altri non hanno trovato e vorrebbero individuare.

Vediamo nella nostra rapida guida come fare.

La collana nella demo di Resident Evil Village

Dove trovare la collana nella demo di Resident Evil Village

La collana si trova poco dopo l’inizio della demo, appena riuscirete a scappare dai sotterranei. Infilatevi nel cunicolo per emergere in una stanza ben arredata, dove dominando soprattutto toni chiari. Qui, sul tavolo, è presente la collana.

Avvicinatevi per esaminarla e raccoglierla. La descrizione, piuttosto interessante, vi svelerà di più:

Collana realizzata con ossa animali utilizzata per tenere lontano il male. Mi è stata portata via quando sono stata gettata in quelle segrete.

A cosa serve la collana nella demo di Resident Evil Village

La descrizione non ci dice molto su come utilizzare la collana: ci lascia capire che appartenga alla nostra sfortunata protagonista, finita nelle segrete della tenuta di Lady Dimitrescu, e che sicuramente non le abbia portato poi così tanta fortuna, nel tentativo di tenere lontano il male.

Tuttavia, al momento non è stato scoperto nessun uso per questa collana. Non risultano presenti puzzle che ne richiedano l’utilizzo, né sono emersi degli easter egg che vengono sbloccati quando la si recupera e che non si vedono se, invece, non la avete con voi.

La mente corre così al dito della demo di Resident Evil 7, che sicuramente ricorderete, e sul quale a sua volta i fan della saga si trovarono a spremere la materia grigia, cercando di trovargli una funzione. C’è la possibilità che la logica seguita da Capcom qui sia stata la medesima, e che magari potremmo scoprire qualcosa di più nella prossima demo o con futuri aggiornamenti, come avvenne in quel caso.

Il dito misterioso nella demo di Resident Evil 7

Per il momento, comunque, la nostra raccomandazione è di non lasciarla abbandonata sul tavolo, ma di recuperare la collana nella demo di Resident Evil Village. Vedremo se, in futuro, verranno fuori ulteriori dettagli o commenti di Capcom in merito.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.