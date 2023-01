In origine, Sonic ha rischiato di essere quasi un clone di Super Mario

Sonic è stato da sempre il rivale di Super Mario, soprattutto negli USA dove il porcospino più famoso dei videogiochi ha fatto furore all’inizio. E non doveva neanche essere un porcospino, all’inizio.

Come raccontato nel libro Console Wars, che vi consigliamo di recuperare su Amazon, proprio il design di Sonic è stato un punto focale del lancio del franchise.

Il riccio blu doveva essere cool, graffiante e più smaliziato di quanto non fosse Mario che, ancora più di adesso, era considerato protagonista di un videogioco per bambini. Un lavoro di design svolto da molti professionisti tra cui, purtroppo, alcuni di cui abbiamo dovuto riportare la scomparsa di recente come Rieko Kodama.

In un videogioco che è diventato leggendario anche grazie al lavoro di Yuji Naka, tristemente noto oggi per vicende meno eleganti, che l’ha reso un videogioco velocissimo e tecnicamente avanzato.

La cosa più curiosa è che il porcospino più veloce dei videogiochi non solo non doveva essere un porcospino all’inizio, ma avrebbe somigliato molto di più a Super Mario.

Dualshockers riporta infatti la testimonianza di uno dei concept designer di SEGA che, all’epoca, furono responsabili di elaborare l’identità visiva di Sonic.

Naoto Oshima, designer e co-creatore del nostro amato porcospino, ha di recente mostrato su Twitter alcuni lavori preliminari dell’epoca.

Date un’occhiata a Twin Star, questo il nome provvisorio dato al progetto visivo, e pensate a chi vi viene in mente guardando i due personaggi nel disegno di sinistra:

I made a draft of the game. An action game about twin brothers who protect the dream world from Nightmare World's boss "Thirteen". It evolved into Sonic.

私はゲーム原案書を作った。 ナイトメア世界のボス「サーティーン」から夢の世界を守る双子のアクションゲーム。 ソニックに進化した pic.twitter.com/nJECKnsI4w

— Naoto Ohshima (@NaotoOhshima) January 21, 2023