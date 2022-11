Morta Rieko Kodama, fu designer di SEGA per Phantasy Star e Sonic

Ogni tanto siamo costretti a darvi delle notizie meno felici per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, e oggi riportiamo la morte di Rieko Kodama, storica designer di SEGA.

Rieko Kodama è venuta a mancare in realtà il 9 maggio 2022, all’età di 58 anni.

Ma, come spesso accade soprattutto in Giappone, i dettagli della morte rimangono appannaggio dei parenti e dei cari e diventano pubblici successivamente. Soprattutto se si parla di figure all’interno di aziende molto grandi (ricorderete il caso di Kentaro Miura a questo proposito).

La triste notizia si è infatta diffusa di recente, dopo che un messaggio commemorativo è stato scoperto nei titoli di coda della console Sega Mega Drive Mini II recentemente pubblicata.

Nata nel 1963 a Yokosuka, in Giappone, Kodama ha dedicato i suoi anni di studio a un interesse combinato per l’arte e il design, nonché per l’archeologia, particolarmente affascinata dai misteri dell’antico Egitto.

Sotto lo pseudonimo di “Phoenix Rie”, Kodama ha sfruttato le sue abilità artistiche creando sprite e stage per un’ampia varietà di classici del Sega Master System. Sotto la guida dell’artista interno Yoshiki Kawasaki, Kodama ha lavorato a titoli come The Ninja, Quartet, Champion Boxing e l’iconico Alex Kidd in Miracle World.

L’opera più importante di Rieko Kodama, a livello di design, è stata senz’altro Phantasy Star, per la quale è stata l’artista principale coinvolta nella creazione della proprietà intellettuale.

Negli anni ’90, Rieko Kodama ha lavorato a praticamente tutte le IP di SEGA, tra cui il leggendario Sonic the Hedgehog. Per questo motivo anche Yuji Naka, creatore del gioco originale, ha voluto salutare la sua ex-collega con una dedica:

Rieko Kodama passed away on May 9, 2022. I have very fond memories of her because we were Sega colleagues and created Phantasy Star and Sonic together. I wasn't sure about the funeral pictures, but I wanted everyone to remember her. May she rest in peace. Rieko Kodama, forever. pic.twitter.com/lw9UTxLXbS — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) October 27, 2022

«Rieko Kodama è morta il 9 maggio 2022. Ho un ricordo molto bello di lei perché eravamo colleghi di Sega e abbiamo creato Phantasy Star e Sonic insieme. Non ero sicuro delle foto del funerale, ma volevo che tutti la ricordassero. Possa riposare in pace. Rieko Kodama, per sempre.»

Nel 2018, Kodama ha ricevuto il Pioneer Award ai Games Developers Choice Awards per i suoi molti decenni di lavoro come artista, produttrice e influenza chiave per altri nel settore.

Come ogni artista del mondo dei videogiochi, il suo lavoro rimarrà immortale nella memoria di chi ha vissuto le avventue che ha contribuito a creare. La redazione di SpazioGames si unisce al cordoglio di parenti e cari di Rieko Kodama.