Sonic sarà protagonista anche di tutto il 2023, parola di SEGA

Sonic ha avuto un 2022 molto interessante tra videogiochi e prodotti collegati, ma a quanto pare il 2023 non sarà da meno.

Il ritorno del porcospino in 3D con Sonic Frontiers, che potete recuperare su Amazon, è stato un esperimento molto importante per SEGA e l’intero franchise.

Con i suoi alti e bassi, il nuovo open world di SEGA è comunque riuscito a piacere ai fan e sta rischiando anche di vincere alcuni premi importanti.

E mentre i fan si sono potuti godere anche Sonic Prime su Netflix, la nuova serie di Natale della piattaforma di streaming, arrivano informazioni sul 2023 del porcospino.

Come riporta VGC, il boss del Sonic Team sembra molto fiducioso riguardo la prossima annata di contenuti collegati alla mascotte di SEGA.

Perché se nel 2022 c’è stato anche l’acclamatissimo secondo lungometraggio, che ha già aperto la strada ad una trilogia ovviamente, il 2023 non rallenterà in questo senso.

Takashi Iizuka ha affermato che i fan dovrebbero aspettarsi un grande slancio nel prossimo anno:

«L’anno trascorso è stato l’anno più importante nella storia di Sonic, a partire dal sequel del film, seguito dall’uscita dei nuovi giochi Sonic Origins e Sonic Frontiers e dall’animazione di Netflix Sonic Prime.”, ha scritto. Per il prossimo anno stiamo preparando una seconda ondata che delizierà i fan e manterrà lo slancio. Abbiamo già annunciato la distribuzione di contenuti aggiuntivi per Sonic Frontiers, ma ce ne sono molti altri in arrivo, quindi rimanete sintonizzati.»

È già ufficiale, infatti, che Frontiers avrà un supporto post-lancio molto lungo e corposo, con tanti contenuti gratuiti che sono già stati svelati in parte.

Il vero sogno per i fan, che purtroppo si scontra rapidamente con la dura realtà, sarebbe avere un terzo Adventure. Ma si tratta di un progetto troppo imponente che, al momento, SEGA ha ammesso di non poter realizzare in alcun modo.

Dopo un anno davvero frizzante in cui, tra l’altro, abbiamo avuto anche una importante raccolta per il personaggio, di cui vi abbiamo parlato, ne vedremo ancora delle belle.